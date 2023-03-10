İstanbul'un İhracatı 15 Milyar Doları Aştı

Türkiye ekonomisinin lokomotifi İstanbul'un dış satımı açık ara farkla liderlik konumunu koruyor.

Türkiye'de ihracatın kalbi İstanbul'da atmaya devam ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, İstanbullu şirketlerin dış satımı ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 15 milyar 55 milyon dolara yükseldi.

İstanbul'u 2 milyar 761 milyon dolarla Kocaeli, 2 milyar 483 milyon dolarla Bursa, 2 milyar 283 milyon dolarla İzmir, 1 milyar 635 milyon dolarla Ankara, 1 milyar 321 milyon dolarla Gaziantep, 864 milyon 166 bin dolarla Sakarya, 794 milyon 146 bin dolarla Manisa, 648 milyon 662 bin dolarla Denizli, 495 milyon 301 bin dolarla Mersin izledi.

Ocak-şubat döneminde dünyanın 216 noktasına ürünlerini ulaştıran İstanbullu şirketlerin Türkiye'nin ihracatındaki payı yüzde 39,6 oldu.

İstanbul ihracat artışında da lider

Yılın 2 ayında il bazında en fazla ihracat artışını İstanbullu şirketler gerçekleştirdi. İstanbullu şirketlerin dış satımı, ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 150 milyon 606 bin dolar arttı.

İstanbul'u, 134 milyon 881 bin dolarla Ankara, 105 milyon 946 bin dolarla İzmir, 59 milyon 233 bin dolarla Balıkesir, 47 milyon 292 bin dolarla Manisa, 35 milyon 554 bin dolarla Trabzon, 35 milyon 90 bin dolarla Antalya, 27 milyon 954 bin dolarla Eskişehir, 14 milyon 585 bin dolarla Aydın, 11 milyon 826 bin dolarla Muğla izledi.

Bu dönemde Balıkesir 190 milyon 104 bin dolar, Trabzon 214 milyon 466 bin dolar, Antalya 352 milyon 123 bin dolar, Eskişehir 218 milyon 5 bin dolar, Aydın 154 milyon 318 bin dolar, Muğla 134 milyon 816 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul'un ihracatını kimya sektörü sırtladı

İstanbul'da en fazla ihracatı 2 milyar 792 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi.

Bu sektörü, 2 milyar 273 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 270 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 1 milyar 253 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 1 milyar 63 milyon dolarla çelik, 1 milyar 41 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 875 milyon 175 bin dolarla mücevher, 677 milyon 251 bin dolarla tekstil ve ham maddeleri, 562 milyon 714 bin dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 542 milyon 460 bin dolarla makine ve aksamları izledi.

İstanbullu şirketler, ocak-şubat döneminde en fazla dış satımı, 1 milyar 314 milyon dolarla Almanya'ya gerçekleştirdi.

Almanya'nın ardından şehirden, ABD'ye 785 milyon 87 bin dolarlık, Rusya Federasyonu'na 775 milyon 237 bin dolarlık, İspanya'ya 691 milyon 727 bin dolarlık, İtalya'ya 689 milyon 791 bin dolarlık ihracat yapıldı.