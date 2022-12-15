Tekirdağ'da Lodos Nedeniyle Sahilde Kırmızı Yosun Birikti

Kentte dün etkili olan kuvvetli rüzgarla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve bazı atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, yosunları görenlerin şaşırdığını söyledi.

Yosunların kirlilikten kaynaklandığını düşünenler olduğunu aktaran Pehlivanoğlu, "Son zamanlarda sert lodos estiği için denizdeki yosunlar kıyıya vurdu. Bunlar herhangi bir kirlilikten dolayı olmadı. Bir süre sonra bunlar ya kendiliğinden gider ya da belediye ekiplerince temizlenir." diye konuştu.