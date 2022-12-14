Manş Denizi’ne Göçmenler İçin Arama Kurtarma Ekipleri Sevk Edildi

İngiliz Denizcilik ve Sahil Güvenlik Ajansından yapılan açıklamada, Manş Denizi'ndeki küçük bir göçmen teknesini aramak için Fransız donanmasıyla ortak çalışmaların yürütüldüğü ve olay yerine hava ambulansının da gönderildiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlerde, botta yaklaşık 30 göçmenin olduğu öne sürüldü.

Bölgede bulunan bir balıkçı teknesinin de kurtarma çalışmalarına yardım ettiği belirtildi.

BBC, ölümlerin olduğunun anlaşıldığını ancak yetkililerin bunları doğrulamadığını kaydetti.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da "İngiltere sularında meydana gelen bir olayın farkındayız ve ilgili tüm kurumlar koordineli müdahaleyi destekliyor." açıklamasında bulundu.

Göçmen botunda meydana gelen olayın detaylarına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.