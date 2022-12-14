Alkoç Grup, denizcilik basınını akşam yemeğinde ağırladı

Yemeğe ev sahipliği yapan Alkoç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Gürhan Burak Alkoç gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, 6 yıllık Alkoç Grup serüveninden, yeni yatırımlarından ve Naci Alkoç Genç Denizciler Bursu projesinden söz etti.

Alkoç Grup olarak bu tarz organizasyonları geleneksel hale getirmek ve büyütmek istediklerini ifade eden Burak Alkoç, şirketi 2017 yılında kurduğunu hatırlatarak, “1993 yılında üniversite sınavına girdiğim zaman denizcilik fakültesini bilmiyordum, o zaman Hava Harp okulunu kazanmıştım. Denizci olmamı sağlayan rahmetli babam Naci Alkoç’tur. Kendisi denizi çok severdi” dedi.

Halihazırdaki şirketlerini çeşitlendirdiklerini kaydeden Burak Alkoç, ihtiyaçlar doğrultusunda büyümeye devam edeceklerini belirtti. Şu an 5 ayrı şirketlerinin olduğu bilgisini paylaşan Burak Alkoç, “Şirketlere hep yenisini eklemek istiyoruz. Yaklaşık 20 gemiye gemi acenteliği hizmeti veriyoruz. Beraberinde uydu haberleşme işinde de yatırım yaptık. Şu anda yaklaşık 50 gemiye uydu haberleşme ile ilgili şeyleri tedarik etmeye başladık. Amacımız kabotaj da Türk bayrağının dalgalanması…. Ayrıca gemilerimizde Türk personel istihdam etmek istiyoruz. İstedikten sonra yapılmayacak bir şey yok” diye konuştu.

Naci Alkoç Genç Denizciler Bursu projesinden bahseden Burak Alkoç, yaptığı ve bundan sonra yapacağı yer projede babası Naci Alkoç’un adını yaşatmak için öncü olacağını vurguladı. Denizci öğrencilere burs sağlanması adına yapılan çalışmalara değinen Burak Alkoç şöyle konuştu: “İncili Mutfak, Market ve Antik" iştiraklerimizden elde ettiğimiz gelirleri, genç denizcilere daha çok kaynak oluşturabilmek adına organize ediyoruz. Tüm ekip olarak öğle yemeklerimizi yediğimiz restaurantımız "İncili Mutfak". Aynı zamanda dışarıdan gelen misafirlere de yemek hizmeti sunmakta ve uygun rakamlara satılan ev yemeklerinden elde edilen gelir, bursluluk programımızda kullanılmaktadır. "İncili Market" ise mutfağımızın yanında ofis ortamında çalışan tüm arkadaşlarımızın gündelik ve basit gıda ihtiyaçlarını karşılamakta, oradan elde edilen gelir de aynı amaca kanalize edilmektedir. Son olarak "İncili Antik" var. Deniz görsellerinden ve malzemelerinden üretilen antik eşyalar, ilgilileriyle buluşuyor ve satışa dönmesi halinde yine daha fazla öğrenci için imkan oluşuyor. Tüm olanaklarımızı, çok inandığımız bu bursluluk programı için kullanmaktan memnun ve mutluyuz. Şu anda 25 tane öğrenciye burs veriyoruz. Hayat paylaştıkça güzel. Bu sayıyı gelecek yıllarda daha da arttırmayı hedefliyoruz.”

Burak Alkoç’un yaptığı açılış konuşmasının ardından denizcilik basını temsilcileri ve şirket çalışanları söz alarak, düzenlenen akşam yemeği için duygu ve düşüncelerini ifade etti. Gece, şirketin 6. yıldönümü dolayısıyla kesilen pastanın ikram edilmesiyle son erdi.

Vira Haber