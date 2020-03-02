Tersane'de Korlu Dolu Anlar Yaşandı

Eskihisar-Topçular hattında çalışan İDO'nun Karamürsel adlı arabalı vapuru, bakım ve onarımının yapılması için Altınova tersaneler bölgesinde havuza alındı. Burada yapılan çalışmalar esnasında kaynaktan sıçrayan kıvılcım sebebiyle yangın çıktı. Kısa süre içerisinde geminin yaşam ve yolcu bölümlerini alevler sardı. Altınova İtfaiyesi ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışması yaklaşık 45 dakika sürdü. Çalışmalar sonucu söndürülen gemide yangından dolayı hasar meydana geldi. Yangında herhangi bir yaralanma veya ölüm olayının yaşanmadığı bildirildi.

Vira Haber