İlk kez konuşuldu

Moderatörtlüğünü Erhan Esinduy’un yaptığı panelde, Methanol Institute adına Chris Chatterton hali hazırdaki IMO 2020 kurallarını, Methyl / Ethyl alkol deniz yakıtı olarak kullanımları ile ilgili geçici kuralları ve IMO’nun 2050 GHG emisyonları ile ilgili stratejilerini anlattı.

Sea Commerce Consulting şirketi adına Kapt. Saleem ALAVI Deniz yakıtlarında LNG ile Methanol’u karşılaştırdı.

ABS Pire ofisinden Anthony Vourdachas Methanol’un deniz yakıtı olarak kullanılmasını Klas kuruluşu perspektifinden anlattı.

Son olarak Lloyd’s Register Southampton ofisinden Petro Zaarour, Methonal ile çalışan gemilerin klaslanması konusunu ele aldı.

Seminere katılım gösteren katılımcılar, Methanol ile ilgili birçok bilgiye ulaşıp son bölümde sunum yapan konuşmacılara sorularını yöneltti.

Eskomarine’nin denizcilik camiasına çok faydalı olacağını düşünülen seminere çok sayıda kişi katıldı. Seminer kokteyl ve toplu fotoğraf sonrasında sona erdi.

Vira Haber