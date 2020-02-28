Motul, deniz tutkunları ile buluşuyor

Dünyanın önde gelen madeni yağ üreticilerinden Motul, CNR Avrasya Boat Show’da yerini aldı.

Motul marin segmentinde etkinliğini artırıyor

Motul; deniz motorları üreticileri tarafından onaylı ve NMMA (Ulusal Marin Üreticileri Birliği) standartlarına sahip marin ürünleri ile ön plana çıkıyor. 165 yılı aşkın süredir kaliteden ödün vermeyen marka, bu fuar ile marin segmentindeki etkinliğini de artırıyor. 22 Şubat’ta başlayan fuardaki Motul standı ilk günden beri tekne sahipleri ve marin servislerinden büyük ilgi görüyor.

Motul’un teknik uzmanları, deniz motorlarının kullanıldığı şartların diğer motorlardan farklı olması sebebi ile özel formüle edilmiş ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. Motul, marin segmentinde kullanıcılara motor yağları ve bakım ürünlerinden, şanzıman yağları ve soğutma sıvılarına kadar geniş bir yelpazede ürün sağlıyor.

Motul yetkilileri hafta sonu boyunca 6. Hall’deki stantta Motul laboratuvarlarında uzun Ar-Ge çalışmaları sonucunda özel olarak üretilmiş marin serisi ürünleri hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunmaya devam edecek. Fuarın son günü olan 1 Mart 2020 Pazar gününe kadar Motul standı ziyaretçilerini bekliyor.

Motul Hakkında:

Motul, 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren Fransa merkezli, madeni yağ alanında uzman bir üreticidir. Otomotiv, motosiklet, ağır vasıta, marin yağları ve Motul Tech birimi aracılığı ile endüstriyel yağların formülasyonu, üretimi ve dağıtımında uzmanlaşmıştır. 165 yıldan uzun süredir ürünlerinin kalitesi, yenilikçiliği ve motorsporlarındaki etkinliği ile tanınan Motul, ayrıca sentetik yağ uzmanı olarak da bilinmektedir. 1971 yılında Motul, havacılık endüstrisinden kaynaklanan ester teknolojisini kullanarak otomobil motorları için - 300V olarak ünlenen - %100 sentetik yağ formülasyonunu ilk kez üreten yağ üreticisi olmuştur. Yıllar içinde Motul, yarış dünyasındaki birçok takım ve üreticinin resmi tedarikçisi olarak geniş tecrübe kazanmış ve onun bu bağlılığı, motorsporlarının teknolojik gelişimine katkıda bulunmuştur.

Vira Haber