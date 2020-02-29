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  3. Bu Yıl GBATA Konferansı'na Piri Reis Üniversitesi Ev Sahipliği Yapacak
Bu Yıl GBATA Konferansı'na Piri Reis Üniversitesi Ev Sahipliği Yapacak

Bu Yıl GBATA Konferansı'na Piri Reis Üniversitesi Ev Sahipliği Yapacak

Dünyanın en saygın konferanslarından biri olarak kabul edilen GBATA Konferansı, Piri Reis Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 7-20 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleşecek.

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Bu yıl 22.si düzenlenecek olan Global Business and Technology Association (GBATA) Konferansı, 7-11 Temmuz 2020 tarihlerinde Piri Reis Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Conrad İstanbul Bosphorus Hotel'de düzenlenecektir.

ANA TEMA KÜRESEL PAZARLARDA BÜYÜME

Bu yılın ana teması "Küresel Pazarlarda Büyüme ve Sürdürülebilirlik: Teori, Kanıt ve Uygulama" olan konferansta katılımlı bildiri oturumları, davetli ve genel sunumlar, vaka çalışmaları, yuvarlak masa toplantıları, paneller, çalıştaylar ve forumlar yer alacaktır.

Vira Haber

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