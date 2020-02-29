Bu yıl 22.si düzenlenecek olan Global Business and Technology Association (GBATA) Konferansı, 7-11 Temmuz 2020 tarihlerinde Piri Reis Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Conrad İstanbul Bosphorus Hotel'de düzenlenecektir.

ANA TEMA KÜRESEL PAZARLARDA BÜYÜME

Bu yılın ana teması "Küresel Pazarlarda Büyüme ve Sürdürülebilirlik: Teori, Kanıt ve Uygulama" olan konferansta katılımlı bildiri oturumları, davetli ve genel sunumlar, vaka çalışmaları, yuvarlak masa toplantıları, paneller, çalıştaylar ve forumlar yer alacaktır.

Vira Haber