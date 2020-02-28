Su Altında Limit Tanımayan Özgürlük

En yeni, en teknolojik ürünlerin yer aldığı fuarda ilk otonom su altı drone'u iBubble CNR Avrasya Boat Show'da sergileniyor.

Su altı maceranızı kaydedin

iBubble evo, ilk kablosuz ve tamamen otonom su altı drone'udur. iBubble'ı açın, suya koyun ve entegre görüntüleme senaryolarından birini seçin; iBubble sizin için su altı maceranızı filme alsın. Patentli, üstün akustik teknolojisi sayesinde nereye giderseniz gidin sizi takip eder, ve bunu yaparken önüne çıkabilecek bütün engellerden otomatik olarak kaçınır. iBubble ile dalış tecrübenizi ellerinizi kullanmadan filme alabilir ve sonrasında herkesle paylaşabilirsiniz.

Dalışlarınızı kolayca filme alın ve paylaşın

iBubble dünyadaki ilk otonom ve kablosuz su altı drone'udur. Harika bir dalış arkadaşıdır. Kolay kullanım odaklı tasarımıyla iBubble sizi suyun altında takip eder ve farklı açılardan dalışınızı filme alır. Bu sayede su altı maceralarınızı yepyeni bir şekilde paylaşma imkanı yakalarsınız.

Fransız imzalı üstün teknoloji

Siz su altının keyfini sürerken, iBubble sizi takip etsin. Drone dalışınızı otonom bir şekilde filme alır, patentli görsel & 360 derece sonar teknolojisi sayesinde sizi takip ederken su altındaki engellerden kaçınır.

İsterseniz teknenizden kontrol edin

Explorer kiti sayesinde iBubble'ı bir R.O.V.'ye dönüştürmek mümkün. Böylece suya girmeden, akıllı telefonunuzun veya tabletinizin ekranından su altının güzelliklerini keşfedebilirsiniz.

Özellikler:

Ebat: 60cm x 45cm x 35cm

Ağırlık: 9 kg

Maks. derinlik: 60 m

Hız: 1.5 m/s

Batarya süresi: 1 saat, değiştirilebilir, Li-ion (<100 Wh)

Motor sayısı: 7

Akıllı verici: Senaryo seçenekleri, Kayıt başlat/durdur seçeneği, Işık aç/kapa, Maksimum derinlik ve Uzaklık kontrolü.

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