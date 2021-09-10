Ticaret Bakanlığı'ndan kumanya ve ikmal genelgesi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, dış sefere çıkan Türk ve yabancı bayraklı deniz ve hava taşıtlarına serbest dolaşımdaki eşyadan 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 176 ncı maddesi ve Gümrük Yönetmeliği’nin 418 inci maddesi çerçevesinde yapılan kumanya, yakıt, yağlayıcı madde ile işletme ve donatım eşyası teslimlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 2021/22 sayılı Genelge yayımlandı.

Yeni Genelgeye göre işlemler basitleştirilmiş veya normal usülde yapılabilecek. Buna göre, basitleştirilmiş usulde;

"Bir gün içerisinde yapılan teslimler, teslim eden firma tarafından, eşyanın teslimini takip eden en geç 3 iş günü içerisinde 2019/18 sayılı Genelge esas alınmak suretiyle, Tek Pencere Sisteminde 1014 kodlu “Eşya Teslim Listesi” seçilerek kaydedilecektir. Sevk irsaliyesi veya teslim fişi/teslim makbuzunun Eşya Teslim Listesine ek olarak Tek Pencere Sistemine yüklenmesi mümkün olup teslim işlemlerini gerçekleştiren yükümlünün tercihine bağlıdır. Eşya Teslim Listesi’ne ilişkin olarak Tek Pencere Sisteminde eşyanın teslimini takip eden en geç 3 işgünü içerisinde teslimin yapıldığı mahaldeki gümrük idaresince 2019/18 sayılı Genelge çerçevesinde kabul ve onay işlemleri tamamlanacak .

Onay işlemi ile birlikte Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli numara, gümrük idaresi tarafından yapılan kayıt yerine geçeceğinden ayrıca bir defter kaydı yapılmayacaktır.

Eşyaya ilişkin tamamlayıcı beyan, en geç teslimin yapıldığı ayı takip eden ayın ilk 7 iş günü içinde BİLGE sisteminin “Detaylı Beyan” modülünde “1000” rejim koduyla ve Basitleştirilmiş Usul Kodu (BS) 16 seçilmek suretiyle yapılacaktır. Tek Pencere Sistemi tarafından üretilmiş ve gümrük idaresi tarafından onaylanmış olan 1014 kodlu “Eşya Teslim Listesi” belgesine ait 23 haneli numara ve tarih, beyannamenin “Vergi ve Dokümanlar” ekranında yer alan “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarına kaydedilecektir. Ayrıca, ticari faturanın da söz konusu beyannamede beyan edilmesi gerekmektedir.

Normal usulde beyanlarda;

İhracat beyannamesinin 44 no.lu alanında “Kumanya/İhrakiye teslimidir” şeklinde açıklama yapılması gerekmekte olup “BS 16” kodu kullanılmayacaktır. Buna ilaveten, beyanname ekinde “Eşya Teslim Listesi” ibrazı istenmeyecektir.

Kumanya ve ihrakiye teslimlerinin İhracatçı Birliği Onay Koduna tabi olmaması nedeniyle, normal usulde düzenlenen beyannamenin “kalem” ekranında “77-Kumanya ve ihrakiye işlemleri-Normal usul” açıklamalı özellik kodu seçilecektir.

Vira Haber