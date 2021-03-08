Ticareti Sırtlayan Kadınlar

Dünya çapında 61 ülkede 53.360 bin çalışanı ile uçtan uca lojistik ve akıllı tedarik zinciri yönetimi yapan DP World, yılın 365 günü kadınların iş dünyasındaki yerini daha güçlü kılmak için çalışıyor. Türkiye’de kadın çalışanların yüzde 3 gibi düşük bir oranda kaldığı lojistik ve liman işletmeciliğinde Türkiye’de DP World Yarımca’da yüzde 15’lik, dünya genelinde ise yüzde 8.9 gibi yüksek bir oran yakalayan DP World, kapsayıcılığı ve çeşitliliği teşvik eden girişimlere ve programlara imza atıyor.

TÜRKİYE’DEN KADIN LİDERLER YETİŞİYOR

Geçtiğimiz yıl “Kadın Liderlik” programı başlatan firma, yetenekli kadın çalışanların kariyer hedeflerine ulaşmasını sağlıyor. Liderlik Programı kapsamında Avrupa’da 17 kadın çalışan bu sisteme dahil edildi. Bu 17 kadından biri de Türkiye’den seçildi. 2021 yılında da bu programın bir sonraki aşaması olan ‘Kıdemli Kadın Liderliği’ programı devreye alınacak.

SEKTÖR ORTALAMASININ ÇOK ÜSTÜNDEYİZ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel açıklamalarda bulunan DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, “Türkiye ekonomisi ve aynı zamanda toplumunun gelişmesi açısından, iş dünyasında her gün daha fazla aktif rol alan kadınların olması çok büyük önem taşıyor. DP World’ün küresel bazda ve DP World Yarımca olarak kadın çalışan sayısını arttırmak için yapılanlardan gurur duyuyorum. Çünkü ortalaması yüzde 3 kadın çalışan olan bir sektörde, istikrarlı bir şekilde yüzde 15’in üstünde bir katılım sağladık. Ama burada durmayacağız. Kadın çalışanlarımızın sayısını artırırken bir yandan da daha üst pozisyonlara yükseltmeyi başaracağız” dedi.

MENTORHER PROGRAMI VAR

DP World, tüm bu adımların dışında bir Kadın Mirası Programı başlattı. Program kapsamında Kadın Konseyi, Kadın Network Grupları ve MentorHer Programı adlı projeler de yürütülüyor. 2019 yılında şirketin üst düzey yöneticilerinin de katıldığı bir Kadın Konseyi kuran DP World, kadınların şirket içinde yükselişini de güçlendirmek için çalışıyor. Kurulan Kadın Network Gruplarında ise 12 network ve 35 farklı aktiviteye imza atıldı. Ayrıca 2018’de başlayan MentorHer programı kapsamında geçtiğimiz yıl 112 kadına eğitim verildi.

Vira Haber