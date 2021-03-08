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Gemi Brokerleri Derneği'nden DOHADER'e Ziyaret

Gemi Brokerleri Derneği'nden DOHADER'e Ziyaret

Gemi Brokerleri Derneği, Tuzla Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği' ni (DOHADER) ziyaret etti.

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Gemi Brokerleri Derneği Tuzla Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği'ni ziyaret etti. 

Gemi Brokerleri Derneği ayrıca, her yıl 8 Mart'ta kadın üyelerine gönderdiği hediye bütçesini, onlar adına, DOHADER'e bağışlama kararı aldığını duyurdu. 

DOHADER, binlerce sokak hayvanının kısırlaştırma, tedavi ve beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor. 

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Vira Haber

 

 

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