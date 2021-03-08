Gemi Brokerleri Derneği'nden DOHADER'e Ziyaret

Gemi Brokerleri Derneği Tuzla Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği'ni ziyaret etti.

Gemi Brokerleri Derneği ayrıca, her yıl 8 Mart'ta kadın üyelerine gönderdiği hediye bütçesini, onlar adına, DOHADER'e bağışlama kararı aldığını duyurdu.

DOHADER, binlerce sokak hayvanının kısırlaştırma, tedavi ve beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor.

Vira Haber