UZMAR, El Salvador ile Römorkör Teslim Protokolü İmzaladı

UZMAR’ın Saam Towage El Salvador S. A için inşa ettiği ASD RAstar 3200W Eskort römorkörlerin teslim protokolü Saam Towage El Salvador S.A Teknik Direktörü Pablo E. Caceres ile UZMAR Yönetim Kurulu Başkanı A. Noyan Altuğ tarafından UZMAR’ın İstanbul ofisinde imzalandı. 2021 Mart ayının 2. haftası yapılması planlanan teslim töreni, COVID-19 önlemleri kapsamında çok az sayıda katılımcı ile gerçekleşecek ve UZMAR YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Römorkörlerin sözleşmesi 31 Ocak 2020’de imzalanmış ve Kasım & Aralık 2020 tarihlerinde her iki römorkör de başarılı bir şekilde suya indirilmişti.

UZMAR Tersanesi’nde inşa edilen Robert Allan dizaynı RAstar 3200W ASD römorkörler 32 metre boyunda,+80 ton çekme gücüne ve + 13,5 knot hıza sahip. Son teknoloji ekipmanlarla donatılan, üstün özelliklere sahip römorkörlerinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) analizi, eskort operasyonlarında en üst düzeyde sevk ve idare ile fren kuvvetine sahip olmaları için Robert Allan Ltd. tarafından titizlikle yapıldı.

Römorkörler, Energía del Pacífico’nun (EDP) El Salvador’da geliştirmekte olduğu LNG projesi için 2021’in ikinci çeyreğinde görevlerine başlayacaklar.

Vira Haber