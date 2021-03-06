Voyage Easily Firamasının Kurucusu A. İlhan Elibol’dan Özel Açıklamalar

Denize olan tutkuyu kurumun bütün dinamiklerine oturtmuş ve personellerinden, iş ortaklarına varana kadar, yaptığı her işte ve verdiği her hizmette denizin karakterini yansıtan Voyage EASILY Firması’nın kurucusu A. İlhan Elibol; sektöre giriş hikayelerini, çalışma sistemlerini ve hedeflerini anlattı.

Öncelikle bize Voyage Easily firmasının sektöre atılım hikayesinden bahsedebilir misiniz?

Öncelikle Vira Haber’e bu güzel röportaj adına çok teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere 12 yıldır aktif bir şekilde, çeşitli görev ve yetkilerde denizcilik sektörünün içerisinde bulunan deniz aşığı bir insanım. Aslında samimi olmak gerekirse, 2017 yılında bizzat şahit olduğum bir hadiseden sonra Voyage Easily’nin temel fikri ve düşüncesi oluştu. Teknesinde misafir olduğum bir arkadaşımın dizel motor bakımı için yaşadığı inanılmaz mağduriyet, zaman ve para kaybı hem beni hayrete düşürdü, hem de üzüntü duymama sebep oldu. O an itibari ile orta sınıf segmentte şahsi deniz araçları sahipleri için ticari denizcilik yönetimi ve teknolojiyi de harmanlayarak ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Bildiğiniz üzere mega yat veya belirli ölçünün üzerinde, üst segment deniz aracı sahipleri genelde management şirketleri ile anlaşarak, deniz araçları için profesyonel yönetim hizmeti almakta. Fakat orta segment deniz aşığı tekne sahipleri ekonomiksel döngü sebepleri ile yönetim firmalarına deniz araçlarını bu hizmetten yararlandıramamaktadır.

Voyage Easily’i nasıl tanımlarsınız?

Voyage Easily online yat yönetim sistemi deniz aracı sahiplerine aslında sadece teknoloji ve erişilebilirlik sunmuyor. Bunun yanı sıra bir kontrol mekanizması görevini de üstlenmiş oluyor. Yani kalite, zaman ve bütçenizin bir nevi sigortası oluyor.

Voyage Easily müşterilerine ne gibi olanaklar sunuyor?

Şöyle ki; VoyagebEasily benim şahsi görüşüm kişisel deniz aracı sahiplerinin tamamının kullanması gereken bir sistem rolünü üstleniyor. İçerisinde planlı bakım sisteminden, enspektörüne, danışma kısmına kadar birçok profesyonel hizmeti bir arada tek bir yerde sunuyor. Ben bir avukat veya doktor veya bir işçi olabilirim, denize aşık ve yatırımımı hep hayalini kurduğum deniz aracına yapmak isteyebilirim; ama ben bir enjektörün bakım zamanını bilemeyebilirim, bilmek zorunda da değilim. İşte tam bu noktada Voyage Easily devreye giriyor. Size sadece ihtiyacınızı ve bu ihtiyacı talep ettiğiniz zamanınızı belirlemek kalıyor. Yani Voyage Easily, sizin adınıza kontrol ediyor, size en uygun kurumsallıkta belirlediği üstün kalitedeki firma ile buluşturuyor. Alanında uzman enspektörleri ile sistemin profesyonel işlemesini denetliyor ve daha birçok ihtiyacınızı tek bir merciden profesyonel bir şekilde gidermenizi sağlıyor.

Her gün değişen ve gelişen bir dönemden geçiyoruz. Sektörümüzde de gündemi takip etmek çok önemli. Siz bu konuda neleri ön planda tutuyorsunuz?

Sektörün sürekli içerisinde bir ekipten oluşmanın artısını yaşıyoruz. Bir firma hayal edin... Bütün kadrosu, denizciliğin kalbinden gelen dolaylı olarak sürekli ofis içerisinde de her kademede görev alan arkadaşımız sürekli takip etmekte. Gelişmeleri genel olarak Vira Haber gibi sektörde ve haberde güven sağlamış kuruluşlardan takip ediyorum. Harici olarak da ulusal ve uluslararası bazda yayın organları, sosyal medya ve dostluklar geliştirerek, takip etmeye çalışıyorum.

İleriki dönemler için hedefleriniz neler? Bu anlamda neler yapıyorsunuz?

Voyage Easily misyon ve vizyon olarak dinamik yapıya sahip bir kuruluş. Şu an halihazırda üç projemiz daha kendimizi ve sistemimizi geliştirmek adına bulunuyor. Deniz sevdalısı tekne sahiplerini sürekli ihtiyaçları doğrultusunda yenilik ve teknoloji ile buluşturmayı hedefliyoruz. Bu manada kısa sürede uluslararası sahada da gelişmelerimiz ile söz sahibi bir kuruluş olmak istiyoruz.

Yapmayı planladığınız veya yapım aşamasında olan yeni bir projeniz var mı?

Yeni projelerimiz şu an için de mevcut. Sırası ile bu projelerimizi hayata geçireceğiz. Bizim en büyük avantajımız fikri olarak kısır bir döngüye sahip değiliz. Beyaz bir tahtamız var. Bazen çay içerken, bazen çocuklarımız ile oyun oynarken, buna çocuklarımız da dahil herkes bir fikir yazar ve hep beraber bu fikri değerlendiririz.

Türkiye’de denizcilik sektörünün şimdiki zamanını ve geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Türkiye de benim şahsi gözlemlerim özellikle motor yat ve tekne üretimini baz alırsak, mükemmel bir ivme içerisinde büyümeye ve dünya genelinde söz sahibi olma yolunda devam ediyor ve edecektir de… Özellikle üretmiş olduğumuz motor yat, mega yat ve orta segment deniz araçlarındaki kalite ve şıklık dünya genelinde söz sahibi ve tercih sebebi olmamızı sağlıyor.

Bir bakıma turizm sektörüne hitap ediyorsunuz aslında. Yapacağınız uygulamanın turizm için bir ilk olduğunu söyleyebilir miyiz?

Evet, aslında bir nebze turizm sektörüne hitap ediyoruz. Bence bir ilk diyebiliriz. Çünkü deniz turizmi işletmecilerinin daha doğrusu charter ve günübirlik tur teknesi sahiplerinin vazgeçilmezi olan bir sistem olacağız ve bu yolda ilerleyeceğiz.

Bildiğiniz üzere bu yıl dünya için oldukça karmaşık geçti. Genel bir değerlendirme yapacak olursak 2020 yılı için neler söylersiniz?

Yakın çevremin bildiği üzere karamsar bir yapım hiçbir zaman olmadı. Bence 2020 yılının bize öğrettiği en önemli iki şey var. Birincisi sağlığımızın ve sevdiklerimizin önemi… İkincisi ise her alanda teknolojinin önemi… Yani bir birey ofisinde oturduğu yerden hayatını hiç riske atmadan izole bir şekilde ihtiyaçlarını teknoloji üzerinden sağlayabiliyor ise, bir deniz aracı sahibi de Voyage Easily ailesinin bir üyesi olarak teknesinde sağlayabilecek. İşte tam da biz bunun için varız.

Son olarak okuyucularımıza dilek ve temennileriniz nelerdir?

Yeni bir yıla yeni bir umutla girdik. Yorucu ve sürprizlerle dolu bir yılı geride bıraktık. Ümit ediyor ve diliyorum ki, yeni yılda bütün mutluluk ve güzellikler okuyucularımız ve tüm insanlarımız için olsun.

Vira Haber