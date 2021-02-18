TKKD Neptün Beyannamesi'ni İmzaladı

Global Maritime Forum girişimiyle başlatılan ve ICS, BIMCO, INTERTANKO, INTERCARGO gibi 650’nin üzerinde uluslararası denizcilik şirketi ve kuruluşun imza attığı “Gemi İnsanlarının Refahı ve Değişimi Hakkındaki Neptün Deklarasyonu’na Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği (TKKD) de imzacı olarak katıldı.

İMZALAYAN İLK KILAVUZLUK BİRLİĞİ

Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği’nden yapılan açıklamada, “Dünyada 650’nin üzerinde organizasyon ve kurumun imzaladığı Neptün Deklarasyonu’nu imzalayan ilk kılavuzluk birliği olarak denizcilerin her fırsatta yanlarında olmaya devam edeceğiz” denildi.

GEMİ İNSANLARININ MAĞDURİYETİNİ GİDERMEK İÇİN

Neptün Deklarasyonu ile gemi insanlarının kilit çalışanlar olarak tanınması ve COVID-19 aşısında öncelikli meslek grubu olarak belirlenmesi, mevcut en iyi uygulamalar baz alınarak yüksek standartlarda sağlık protokollerinin oluşturulması ve uygulanması, gemi insanlarının değişimlerini kolaylaştırmak amacıyla gemi işletmecileri ve kiracıları arasındaki iş birliğinin artırılması ve önemli denizcilik merkezleri arasında havayolu bağlantılarının kurulması amaçlanıyor.

Vira Haber