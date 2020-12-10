TMMOB Gemi Mühendisleri Odası 66. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliği Çevrimiçi Düzenlenecek

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası 66. kuruluş yıl dönümünü çevrimiçi düzenlenecek bir etkinlikle kutlayacak. Etkinliğe dair bilgiler şu şekilde:



Tarih: 12 Aralık 2020

Saat: 20:00



Gösterim tek sefer olup, Oda'nın YouTube kanalında yayımlanacaktır.

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Youtube sayfası: https://www.youtube.com/channel/UCGqORGwzzpnaITgNDZ0sLaQ



Etkinlik Programı:



- GMO 66. Kuruluş Yıl Dönümü Hakkında Giriş ve Programın Aktarımı

- GMO Tanıtım Filmi

- TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı

- Salih BOSTANCI'nın Açılış Konuşması

- Protokol Kutlama Mesajları

- Oda Gecelerine Nostaljik Bakış

- 50. 40. 25. Yıl Plaket Takdimi

- 66. Kuruluş Yıl Dönümümüze Özel Sunay AKIN Bizlerle!

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