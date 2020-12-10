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TMMOB Gemi Mühendisleri Odası 66. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliği Çevrimiçi Düzenlenecek

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası 66. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliği Çevrimiçi Düzenlenecek

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası 66. kuruluş yıl dönümünü çevrimiçi düzenlenecek bir etkinlikle kutlayacak.

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TMMOB Gemi Mühendisleri Odası 66. kuruluş yıl dönümünü çevrimiçi düzenlenecek bir etkinlikle kutlayacak. Etkinliğe dair bilgiler şu şekilde: 

Tarih: 12 Aralık 2020
Saat: 20:00

Gösterim tek sefer olup, Oda'nın YouTube kanalında yayımlanacaktır.

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Youtube sayfası: https://www.youtube.com/channel/UCGqORGwzzpnaITgNDZ0sLaQ


Etkinlik Programı:

-  GMO 66. Kuruluş Yıl Dönümü Hakkında Giriş ve Programın Aktarımı
-  GMO Tanıtım Filmi
-  TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
-  Salih BOSTANCI'nın Açılış Konuşması
-  Protokol Kutlama Mesajları
-  Oda Gecelerine Nostaljik Bakış
-  50. 40. 25. Yıl Plaket Takdimi
-  66. Kuruluş Yıl Dönümümüze Özel Sunay AKIN Bizlerle!

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Vira Haber

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