TMMOB Gemi Mühendisleri Odası 66. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliği Çevrimiçi Düzenlenecek
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası 66. kuruluş yıl dönümünü çevrimiçi düzenlenecek bir etkinlikle kutlayacak.
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TMMOB Gemi Mühendisleri Odası 66. kuruluş yıl dönümünü çevrimiçi düzenlenecek bir etkinlikle kutlayacak. Etkinliğe dair bilgiler şu şekilde:
Tarih: 12 Aralık 2020
Saat: 20:00
Gösterim tek sefer olup, Oda'nın YouTube kanalında yayımlanacaktır.
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Youtube sayfası: https://www.youtube.com/channel/UCGqORGwzzpnaITgNDZ0sLaQ
Etkinlik Programı:
- GMO 66. Kuruluş Yıl Dönümü Hakkında Giriş ve Programın Aktarımı
- GMO Tanıtım Filmi
- TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
- Salih BOSTANCI'nın Açılış Konuşması
- Protokol Kutlama Mesajları
- Oda Gecelerine Nostaljik Bakış
- 50. 40. 25. Yıl Plaket Takdimi
- 66. Kuruluş Yıl Dönümümüze Özel Sunay AKIN Bizlerle!
Vira Haber
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