TMMOB Gemi Mühendisleri Odası 8. Öğrenci Çalıştayı Gerçekleştirildi

Çalıştayın açılışı 20 Mart 2021 Cumartesi günü 09:30’da yapıldı. Çalıştay, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri ve Gemi ve Deniz Teknolojisi Bölümlerinden 120 öğrencinin katılımları ile gerçekleştirildi.

Çalıştay, Gemi Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu Başkanı İsmail Yaşar’ın açılış konuşmasıyla başladı. Yaşar, konuşmasında , “Vakalarda oluşabilecek bir azalma ile yüz yüze bir çalıştay yapabilme umudu bizi 2020 yılında yapılması gereken Çalıştayı 20 Mart 2021 tarihinde düzenlemeye itti. Fiziki olarak bir araya gelemesek de dijital ortamın avantajları da yok sayılamaz, bu sayede daha çok katılımcıya ulaşma ve normal şartlarda mesafelerden dolayı erişemeyeceğimiz konuşmacılarla buluşma fırsatına sahip olduk.” diyerek bu organizasyonun gerçekleşmesinde öncü olan Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’na teşekkürlerini iletti. Ardından, sözü Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bostancı’ya bıraktı.

Bostancı, Çalıştayın önemini vurgulayarak sektör için önemli bir yere sahip olduğunu ve ülkemizin gelişiminde katkıda bulunduğunu ifade etti. Bostancı, öğrenim hayatındaki bu tür etkinliklerin meslek hayattındaki önemini anlatarak çalıştayın verimli geçmesini diledi.

Etkinlikte Öğrenciler; Örgütlenme Atölyesi, Eğitim Atölyesi, Savunma Sanayi Atölyesi, Dijitalleşme/inovasyon Atölyesi, Türk Gemi İnşa Sanayi Atölyesi, Dizayn ve Açık Deniz Yapıları Atölyesi masa başlıkları ile oluşan atölyelere geçerek, kendilerine verilen başlıklarda fikir alışverişi yaparak yeni fikir ve proje önerilerini sundular. Atölye başkanları, sunulan yeni fikir ve projeleri daha sonrasında çalıştay raporunu oluşturmak üzere not ettiler.

Ardından, Seft Mühendislik Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Semih Zorlu’nun, “Askeri Gemiler” konulu semineri ve STM A.Ş.’den Lider Mühendis Baycan Toptaş ve Kıdemli Denizaltı Dizayn Mühendisi Özgür Ata “Denizaltılar, Denizaltıların Tarihçesi ve Türkiye’de Denizaltı Tasarım/İmalat Faaliyetleri” konulu semineri ile devam etti.

1. Gün programı 17:30’da sona erdi.

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu tarafından düzenlenen 8. Öğrenci Çalıştayı, 2. gün programı 10:30’da Atölye çalışmaları ile başladı.

Ardından, Dry Docks World Construction Deparment Manager Alper Dilci, “Tersane İşleyişi” konulu semineri, Damen Yachting Clissingen Teknik Uzman Ömer Faruk Kaya “Gemilerde Ana Makine Seçim Süreci” konulu semineri ve STM A.Ş.’den Uzman Makine Dizayn ve Donatım Mühendisi Kaan Aktay “Makine Montaj ve Alignment” konulu semineri ile devam etti.

Vira Haber