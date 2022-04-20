TMMOB GEMİMO 41. Dönem Yönetim Kurulu Belirlendi
GEMİMO’da 41. Olağan Seçimli Genel Kurulu’nun ardından ilk yönetim Kurulu Toplantısında yeni yönetim belirlendi.
Türk Mimar ve Mühendisler Odası Birliği’ne (TMMOB) bağlı Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) 41. Dönem Olağan Genel Kurulu 9- 10 Nisan 2022 tarihlerinde TMMOB GEMİMO Genel Merkezinde gerçekleştirdi.
Genel Kurula, GEMİMO 40. dönem yönetim kurulu, üyeler ve diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
18 Nisan 2022 tarihinde, Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulu resmi onayı ile alınan mazbataya istinaden; 19 Nisan 2022 Salı günü gerçekleştirilen ilk yönetim Kurulu Toplantısında yapılan görevlendirme ile TMMOB GEMİMO 41. Dönem Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu Başkanı: Ahmet Yaşar Canca
Yönetim Kurulu II.Başkanı: Salih Bilal
Genel Sekreter: Dr. Veysi Başhan
Muhasip / Sayman Üye: Doç. Dr. Görkem Kökkülünk
Üye: Prof. Dr. Selçuk Nas
Üye: Atılay Özay
Üye: Yunus Emre Aşkın
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER
Hatice Yılmaz
Gözde Turan
Özlem Altınsoy
Merve Gül Çıvgın
Nermin Arıkan
Dilruba Duygu Söylemez
Gülşah Burçin Düzülütaş
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