TMMOB GEMİMO 41. Dönem Yönetim Kurulu Belirlendi

Türk Mimar ve Mühendisler Odası Birliği’ne (TMMOB) bağlı Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) 41. Dönem Olağan Genel Kurulu 9- 10 Nisan 2022 tarihlerinde TMMOB GEMİMO Genel Merkezinde gerçekleştirdi.

Genel Kurula, GEMİMO 40. dönem yönetim kurulu, üyeler ve diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

18 Nisan 2022 tarihinde, Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulu resmi onayı ile alınan mazbataya istinaden; 19 Nisan 2022 Salı günü gerçekleştirilen ilk yönetim Kurulu Toplantısında yapılan görevlendirme ile TMMOB GEMİMO 41. Dönem Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Başkanı: Ahmet Yaşar Canca

Yönetim Kurulu II.Başkanı: Salih Bilal

Genel Sekreter: Dr. Veysi Başhan

Muhasip / Sayman Üye: Doç. Dr. Görkem Kökkülünk

Üye: Prof. Dr. Selçuk Nas

Üye: Atılay Özay

Üye: Yunus Emre Aşkın

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

Hatice Yılmaz

Gözde Turan

Özlem Altınsoy

Merve Gül Çıvgın

Nermin Arıkan

Dilruba Duygu Söylemez

Gülşah Burçin Düzülütaş