TMMOB ve Türk Armatörler Birliği İlk Kez Enspektör Eğitimi Düzenliyor

TMMOB GEMİMO’nun amaçları içerisinde meslek alanıyla ilgili konularda denizcilik sektörünün ihtiyacı olan her kademedeki teknik personel için ulusal, uluslararası veya şirket nezdinde, gerek zorunlu olan gerekse de ihtiyaç olarak görünen eğitimlerin ve belgelendirmenin yapılabilmesi için eğitim programları düzenlemek de mevcuttur.

Bu misyon ve teknik vizyon gereği ve görülen ihtiyaç üzerine, ülkemizin denizcilik işletmelerinin ihtiyaçlarına cevap vermek ve niteliği artırmak için, enspektör kavramının, enspektörün görev ve sorumluluklarının ve tüm güncel teknik detaylarının anlatılıp tartışılacağı ülkemizde daha önce gerçekleştirilmemiş ve ilk kez TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası ve Türk Armatörler Birliği tarafından gerçekleştirilecek Enspektör Eğitim Programı düzenlenecektir.