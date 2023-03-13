TOBB, Ticaret Merkezi’ne Türkiye-ABD Lojistik Dağıtım Ağı Fonksiyonu Kazandırıyoruz

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Tamer Kıran, 12 Mart 2023 Pazar günü, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte ABD’nin Şikago kentindeki Türkiye Ticaret Merkezi’nde düzenlenen toplantıya katıldı.

Ticaret Bakanlığının desteğiyle ve oda-borsaların katkılarıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ABD’nin en önemli ticaret ve lojistik merkezlerinden Şikago’da 2021 yılı başında açılan Türkiye Ticaret Merkezi’nde, Türk şirketleri için danışmanlık, iş geliştirme hizmetleri sunuluyor.

Merkeze bu ay itibariyle Ticaret Bakanlığının destekleriyle Türkiye-ABD Lojistik Dağıtım Ağı fonksiyonu da kazandırılırken, artık ABD’nin 50 eyaletine Türk firmalarının ürünleri teslim edilebilecek.



