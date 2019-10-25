TSE, IMO’nun onayladığı laboratuvarlar listesinde

Yapı ve ulaşım sektörüne hizmet veren TSE Yapı Malzemeleri Yangın ve Akustik Laboratuvarı, 2014 yılından itibaren yapı malzemelerinin yalıtım, yangın ve akustik testlerini akredite bir şekilde gerçekleştiriyor. İstanbul Tuzla’daki yerleşkesinde çalışmalarına devam eden laboratuvar, 25 Eylül’de yayımlanan sirküler ile (SSE.1/Circ.3/Rev.2) deniz güvenliği konusunda dünyadaki güvenlik uygulamalarını bünyesinde birleştiren IMO'nun onayladığı yangın laboratuvarları listesinde (List Of Recognized Test Laboratories) yer aldı.

Kuruluşunda denizcilik sektöründe üretim yapan sanayicilerin de ihtiyaçlarını göz önüne alarak, cihaz altyapısını oluşturan TSE laboratuvarı, IMO’nun yangın test prosedürlerinde (FTP CODE 2010) yer alan 1, 2, 3, 5 ve 10’uncu bölümlerden denizcilik sektöründe imalat yapan birçok şirketin test ihtiyacının sağlanmasına katkı sağlıyor.

Test ve raporlama çözümleri sunuyor

Tüm yapı malzemelerinin yangın sınıflandırması yanında ısı ve su yalıtım deneyleri ile akustik performans ölçümlerinin tek çatı altında gerçekleştirilebildiği bir yalıtım kompleksi şeklinde çalışan TSE Yapı Malzemeleri Yangın ve Akustik Laboratuvarı, yapı malzemeleri dışındaki ulaşım sektörünün (demiryolları, denizcilik, havacılık, kara taşıtları) yeni nesil teknolojik malzemelerinin de test edilebildiği uygun test ve raporlama çözümleri sunuyor.

Başta denizcilik olmak üzere tüm inovatif yaklaşımlara kapıları açık bir araştırma geliştirme merkezi özelliğini de yakalayan Enstitü laboratuvarı, tersaneler bölgesine yakın olan Tuzla’nın Aydınlı Mahallesi’nde bulunuyor. Laboratuvarda ambar ağzı (Hatch), yangın güverte ve gemi bölmeleri (Bulkhead), sızdırmazlık sistemleri, paneller, kapılar, pencereler ve damperler gibi birçok yapısal eleman da test edilebiliyor.

Vira Haber