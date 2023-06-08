Tuı Junior Academy Turkey Projesi Eko Şampiyonları Fethiye’de Buluştu

TUI Care Foundation ve TURMEPA yetkililerinin katılımıyla 7 Haziran’da Fethiye’de düzenlenen etkinlikte proje paydaşları ve Eko Şampiyonlar deneyimlerini paylaştı.

TURMEPA’nın, TUI Care Foundation iş birliğiyle hayata geçirdiği "TUI Juniour Academy Turkey" eğitim ve farkındalık projesi ilk yılını başarıyla tamamlayarak 4.520 öğrenci ve 536 öğretmene ulaştı. Ülkemizin deniz turizminde öncü şehirleri Muğla, Antalya, İzmir ve Aydın’da yürütülen proje kapsamında TURMEPA ve TUI Care Foundation, eğitim alan Eko Şampiyon öğrencilerle Fethiye’de bir araya geldi. TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk ve TUI Care Foundation Türkiye Program Müdürü Şemsi Toprak, 7 Haziran’da TURMEPA Fethiye Kıyı ve Deniz İnceleme Merkezi’nde projenin birinci yıl sonuçlarını konuklar ve basın mensuplarıyla paylaştı. Etkinliğe TURMEPA Fethiye Şubesi Başkanı Şaban Arıkan, Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli, Fethiye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erdinç Kara, Fethiye Liman Başkanı Abdurrahman Kara, Göcek Liman Başkanı Mustafa Ergüven ile projeye katılan okulların öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk, “Denize, maviye duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz TUI Junior Academy Turkey projesi kapsamında şu ana kadar Antalya ve Muğla’da 7 ilçeden 124 okuldan 4.520 öğrenci ve 536 öğretmene eğitim verdik ve hedef kitlemiz sertifika almaya hak kazandı. Bu eğitimlerle öğrencilerin denizlerin önemi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, sürdürülebilir turizm, iklim değişikliği, plastik kirliliği, sıfır atık gibi konularda bilgiler edinerek farkındalıklarının artmasını hedefliyoruz. Eğitim ve atölye çalışmalarının yanı sıra öğrendiklerini pekiştirmeleri için kültür gezileri ve kıyı temizleme etkinlikleri düzenliyoruz. Bu proje ile asıl hedefimiz çocuklarımıza mavi yarınlar bırakmak. Bu, dünyaya karşı sorumluluğumuz. Çocuklardan isteğimiz de, bu projeyle aldıkları eğitimlerin sonunda her birinin denizlerimizi, çevremizi, doğal ve kültürel mirasımızı koruyacak bireyler olmaları. Çünkü denizleri korumak nefesimizi, yarınımızı korumak demek. Proje destekçimiz TUI Care Foundation’a teşekkür ediyorum.” dedi.

TUI Care Foundation Türkiye Program Müdürü Şemsi Toprak ise konuşmasında şunları söyledi: “TUI Care Foundation olarak birçok ülkede çocuklara yönelik çevre bilinci ve farkındalık geliştirme çalışmalarını desteklemekteyiz. Türkiye’de bu alanda işbirliği yaptığımız proje ortağımız TURMEPA’yı TUI Junior Academy Turkey projesinde büyük emek sarf ederek daha ilk yıldan ulaştıkları başarılar için kutluyor ve çok teşekkür ediyorum. Çevreye saygılı bir nesil yetiştirmenin sürdürülebilir bir gelecek için en etkili adımlardan biri olduğunu düşünüyoruz. TUI Care Foundation olarak elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz. Burada bizlerle birlikte olan genç kardeşlerimiz gibi Eko Şampiyonların yetiştirilmesi için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.”

Konuşmasının ardından TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk, TUI Care Foundation Türkiye Program Müdürü Şemsi Toprak’a destekleri için plaket takdim etti. Daha sonra proje kapsamında eğitim alan Eko Şampiyon öğrenciler projedeki deneyimlerini paylaştı ve sertifikalarını aldı.

Öğrenciler denizleri korumayı eğlenerek öğreniyor

Birinci yılında eğitimlerle 4.520 öğrenci ve 536 öğretmene ulaşılırken, geziler ve kıyı temizleme etkinlikleriyle de farkındalıklarının artırılması sağlandı. Antalya’da Beldibi Ortaokulu öğrencileri ile Çıralı Sahilinde kıyı temizliği gerçekleştirilerek 30 kg atık toplandı. Öğrenciler Demre Milli Parkı’nı ziyaret ederek bölgelerinin zenginliği hakkında da bilgi sahibi oldu. Muğla’da ise Fethiye Ortaokulu ve Dalyan Naciye Tınaztepe Ortaokulu öğrencileri Kaplumbağa Hastanesi ziyaretlerinin ardından İztuzu Plajı gezisine katıldılar. Ölüdeniz’de kıyı temizliği yaparak 44 kg atık topladılar.

TURMEPA’nın TUI Care Foundation işbirliğiyle Ocak ayında başlattığı eğitim ve farkındalık projesi, deniz turizminin Ege ve Akdeniz’deki önde gelen şehirleri olan Muğla, İzmir, Antalya ve Aydın’ın 9 ilçesinde 2 yıl devam edecek. TUI Juniour Academy Turkey projesi ile 12-14 yaş arası ortaokul öğrencileri, çevrimiçi eğitimler, atölyeler, geziler ve kıyı temizlikleri ile denizlerin korunması ve iklim değişikliğine karşı uyum konusunda farkındalık kazanarak Ekoşampiyon unvanı alacaklar.

TUI Junior Academy Turkey Hakkında: DenizTemiz Derneği/ TURMEPA tarafından hayata geçirilen proje, TUI Care Foundation’dan alınan fon ile Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili Milli Eğitim Müdürlükleri koordinesinde sürdürülüyor. 2022-2024 yılları arasında 2 yıl boyunca sürecek proje, 12-14 yaş arası ortaokul öğrencileri ve öğretmenlerinin eğitim, atölye, gezi ve kıyı temizleme etkinliklerine katılımıyla gerçekleşiyor. Birlemiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda hazırlanan özel eğitim içerikleri öğrenci ve öğretmenlerle buluşuyor. Srdürülebilir deniz turizmini geleceğe taşıyarak yaşadıkları bölgelerde biyoçeşitliliği korumayı öncelik haline getirmesi amaçlanan öğrenciler TURMEPA ve TUI Care Foundation’dan Eko Şampiyon sertifikası almaya hak kazanıyor.

Vira Haber