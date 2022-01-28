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Tunus Açıklarında Göçmen Teknesi Battı: 6 Kişi Öldü, 34 Kişi Kurtarıldı

Tunus Açıklarında Göçmen Teknesi Battı: 6 Kişi Öldü, 34 Kişi Kurtarıldı

Afrika'dan Akdeniz'e açılan göçmen teknesi Tunus'un Zersiz kenti açıklarında battı. Çalışmalar sonucu 34 kişi kurtarılırken, 6 düzensiz göçmenin de cesedine ulaşıldı.

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Tunus resmi ajansının haberine göre Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Zersiz kenti açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine arama kurtarma çalışmalarına başlandığı ifade edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu 34 kişinin kurtarıldığı, 6 düzensiz göçmenin ise cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Kurtarma çalışmalarının Deniz Kuvvetlerine bağlı dalgıçlar tarafından yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, düzensiz göçmenlerin Afrika uyruklu oldukları kaydedildi.

GÖÇMENLER İÇİN ÇIKIŞ NOKTASI

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

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