TÜRDEF Denizcilerin Yıpranma Payı ve Hususi Pasaport Konusunu Ele Aldı

Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF), yayınlanan bu kitapçıkta 01 Eylül 1987 tarihinden itibaren yasal bir hak olarak uygulanan fiili hizmet süresi zammının (yıpranma hakkı), 1 Ekim 2008 tarihinde yayımlanan kanunla yürürlükten kaldırılmasının kanuna aykırı olduğunu ifade ederek, denizcilerin yıpranma hakkının geri verilmesi talebinde bulunuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan elde edilen verilerinde yer aldığı kitapçıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın denizcilerin tehlikeli bir iş yaptığını ifade ettiği alıntılar da mevcut.

Kitapçıkta, bu talebin gerekçeleri arasında şunlar yer alıyor:

-Taşınan her yükün kendine özgü riskleri mevcuttur. Ancak bazı yükler tehlikeli olduğu kadar insan sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir. Uzunca süre aynı tehlikeli yükün etkisine maruz kalmanın sağlık sorunlarına yol açacağı ortadadır. Bir kez daha gemi insanının yıprandığı açıkça gözler önüne serilmektedir.

-Gemiye yeterli veya zamanında yapılmayan taze meyve ve sebze ikmali gemi insanının yetersiz beslenmesine ve uzun vadede sağlığının ciddi anlamda zarar görmesine neden olmaktadır.

-Yoğun çalışma temposuna bir de trafiğin yoğun olduğu veya kısa liman ve seyir periyodunun da eklenmesi ile normalde de zor olan çalışma şartları çok daha ağır hale gelmektedir.

-Limanların her geçen gün ilerleyen teknoloji ile daha hızlı tahliye ve yükleme yapması, kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için limanda dışarı çıkma veya karaya ayak basma ümidi olan gemi insanı zor durumda bırakmaktadır. Gemi insanının, kısıtlı ve kalitesiz olan sosyal hayatı her geçen gün daha da kötüye gitmektedir.

Üzerinde durulan bir diğer konu ise denizcilere Hususi Pasaport (“Yeşil Pasaport”) verilmesi talebi. Kitapçıkta Hususi Pasaport ile ilgili genel bilgilerin yanı sıra denizcilere bu hakkın tanınması gerekçeleri de yer alıyor.

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Vira Haber