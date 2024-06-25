TÜRDEF'den 'Dünya Denizciler Günü' Mesajı

Federasyon, 2010 yılından bu yana kutlanan Dünya Denizciler Günü’nün, denizcilerin önemine vurgu yapmak açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.



'25 Haziran Dünya Denizciler Gününü kutlarız.



2010 yılında beri kutlanan Dünya Denizciler Gününde IMO tarafından denizcilerin önemine vurgu yapılmasını memnuniyetle ifade ederiz.

IMO tarafından bu yıl yayımlanan bildirgede "Denizciler Günü, dünya ticaret hacminin %80'inden fazlasını taşıyan gemilerde çalışan dünya çapındaki iki milyon kişiyi kutlama ve tanıma zamanıdır. Denizciler, nihayetinde pazarlara, evlere ve sofralarımıza ulaşan temel malların sorunsuz bir şekilde akışının sağlanmasında hayati öneme sahiptir. Onlar olmasaydı, dünya toplumların hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu büyük miktarlardaki emtiayı taşıyamazdı." ifadesine yer verilmiştir.

Denizcilerin gerçekten de devletlerin ve milletlerin yaşaması için önemli bir yere sahip olduğunu belirtmek zorundayız. Hal böyle iken denizcilerin dünyanın değişik ülkelerinde gemiye katılmaları sırasında yaşadıkları zorlukların Uluslararası Denizcilik Örgütü ve Birleşmiş Milletler nezdinde önüne geçilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Gemiadamları gemiye katılırken vize almaksızın hizmet akdi ile doğrudan gemiye katılmasının mümkün kılınması ve OK to Board sisteminin yaygınlaştırılması talep etmekteyiz.

Ayrıca, bazı havalimanlarında olduğu şekilde gemiadamları için ayrı geçişlerin planlanması gerektiğini de belirtiriz.

Bu taleplerimizin denizcilerin hayati önemine karşılık denizcilerin doğal hakkı olduğu ifade eder, bu kapsamda gerekli girişimlerin yapılmasını talep ederiz.'

TÜRKİYE DENİZCİLİK FEDERASYONU YÖNETİM KURULU

Vira Haber