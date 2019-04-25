Türk Armatörler Birliği Genel Kurulu yapıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Salonu’nda yapılan toplantı açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanının seçilmesi ile başladı.

Daha sonra Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bedri İnce, açılış konuşmasını yaptı.

Ahmet Bedri İnce açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Armatörler Birliği, birlik olarak çok önemli bir kurum. Burada armatörlerin ve sektörün sorunları ile ilgili ciddi çalışmalar yaptık. Bu çalışmaları başarılı bir şekilde götürüyoruz. Bunun daha güzel, etkin ve aktif olması hususunda Yönetim Kurulu’nda yeni bir kurul ile değişiklik yaptık. Yönetim Kurulu Üyelerine bu seçimde gençleri öne çıkartarak bizleri daha iyi temsil edecekleri düşünerek onları göreve getirmek istedik. İnşallah bunda da muvaffak olacağız. Sektöre başarı ile hizmet veren arkadaşlarımızı listemize aldık. Hepsini tebrik ediyorum. Genel Kurulumuzun hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Ardından Türk Armatörler Birliğinin 2017-2018 Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu.Daha sonra Sayman Üye Cihan Ergenç, Finansal tablo ve 2019-2020 bütçe tasarısını üyelere anlatan sunum yaptı. Finansal tablo ve 2019-2020 bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

Bütçe onayının ardından Denetleme Kurulu raporları okundu ve onaya sunuldu. Türk Armatörler Birliği’nin 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemi bütçe onayı oy birliği ile kabul edildi.

Daha sonra Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu oybirliği ile ibra edildi.

Genel Kurulun son bölümünde Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin, Denetleme Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin seçimi yapıldı.

Açık oylama ile yapılan seçinde Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri, Denetleme Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri belirlendi.

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Ahmet Bedri İnce

Cihan Ergenç

Onur Alkın Kalkavan

Erhan Bayraktar

Metin Düzgit

Ali İbrahim Kontaytekin

Tayfun Çebi

Rasim Akar

Murat Er

Adnan Naiboğlu

Kemal Akbaşoğlu

Burak Akartaş

Orhan Aslan

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Mecit Çetinkaya

Mehmet İnce

Faruk Miras

Binay Çavuşoğlu

Engin Ergenç

Şeref Kuru

Hakan Karakaya

Gazenfer Akar

Mustafa Yağcı

Sadık Kalkavan

Arif Bayraktar

Çetinkaya Kalkavan

Murat Şekerci

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