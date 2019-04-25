Türk Armatörler Birliği Genel Kurulu yapıldı
Türk Armatörler Birliği 41. Olağan Genel Kurul Toplantısı İMEAK Deniz Ticaret Odası yapıldı. Armatörler Birliği'nin yeni Yönetim Kurulu belli oldu.
İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Salonu’nda yapılan toplantı açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanının seçilmesi ile başladı.
Daha sonra Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bedri İnce, açılış konuşmasını yaptı.
Ahmet Bedri İnce açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Armatörler Birliği, birlik olarak çok önemli bir kurum. Burada armatörlerin ve sektörün sorunları ile ilgili ciddi çalışmalar yaptık. Bu çalışmaları başarılı bir şekilde götürüyoruz. Bunun daha güzel, etkin ve aktif olması hususunda Yönetim Kurulu’nda yeni bir kurul ile değişiklik yaptık. Yönetim Kurulu Üyelerine bu seçimde gençleri öne çıkartarak bizleri daha iyi temsil edecekleri düşünerek onları göreve getirmek istedik. İnşallah bunda da muvaffak olacağız. Sektöre başarı ile hizmet veren arkadaşlarımızı listemize aldık. Hepsini tebrik ediyorum. Genel Kurulumuzun hayırlı olmasını temenni ediyorum.”
Ardından Türk Armatörler Birliğinin 2017-2018 Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu.Daha sonra Sayman Üye Cihan Ergenç, Finansal tablo ve 2019-2020 bütçe tasarısını üyelere anlatan sunum yaptı. Finansal tablo ve 2019-2020 bütçesi oy birliği ile kabul edildi.
Bütçe onayının ardından Denetleme Kurulu raporları okundu ve onaya sunuldu. Türk Armatörler Birliği’nin 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemi bütçe onayı oy birliği ile kabul edildi.
Daha sonra Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu oybirliği ile ibra edildi.
Genel Kurulun son bölümünde Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin, Denetleme Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin seçimi yapıldı.
Açık oylama ile yapılan seçinde Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri, Denetleme Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri belirlendi.
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Ahmet Bedri İnce
Cihan Ergenç
Onur Alkın Kalkavan
Erhan Bayraktar
Metin Düzgit
Ali İbrahim Kontaytekin
Tayfun Çebi
Rasim Akar
Murat Er
Adnan Naiboğlu
Kemal Akbaşoğlu
Burak Akartaş
Orhan Aslan
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Mecit Çetinkaya
Mehmet İnce
Faruk Miras
Binay Çavuşoğlu
Engin Ergenç
Şeref Kuru
Hakan Karakaya
Gazenfer Akar
Mustafa Yağcı
Sadık Kalkavan
Arif Bayraktar
Çetinkaya Kalkavan
Murat Şekerci
Vira Haber
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