Türk Armatörler Birliği 'Storm Geo' Lansman Programı Duyurusu

Türk Armatörler Birliğince yaklaşık 1 yıl süredir üzerinde çalışılan ve henüz anlaşmaya varılmış olan “Gemiler için Operasyonel, Teknik, Çevre ve Enerji Verimliliği Yazılım Programı”nın ortak bir alım havuzu içerisinde StormGeo’dan alınması kararlaştırılmıştır. Bu konu üzerinde uzun yıllardır kendini ispatlamış bir marka olan StormGeo ile anlaşma yapılmış ve S-Suite adlı yazılım programı özel bir fiyat ile Türk Armatörler Birliği Üyesi olan firmalara sunulmuştur.

Bu kapsamda Türk Armatörler Birliği tarafından StormGeo firması ile ortaklaşa bir şekilde söz konusu yazılımın lansmanı ve imza töreni, yazılımın tanıtımı, bu yazılıma neden ihtiyaç duyulduğunun operasyonel ve teknik açıdan anlatılacağı bir etkinlik düzenlenmiştir. Etkinlik programı Ek’te sunulmuştur.

Etkinlik 9 Mart 2023 Perşembe günü 13:30-17:30 saatleri arasında İstanbul Marriott Asia Otel’de gerçekleştirilecektir.

Etkinliğe özellikle gemi sahibi armatörlerimizin katılımı önem arz etmektedir. Yine armatörlerle beraber firmaların üst düzey yöneticileri, departman yöneticileri ve konuyla ilişkili enspektörlerin katılımı uygun olacaktır.

Program Detayları

14.00-14.15: Açılış konuşmaları

Cihan Ergenç, Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

Mr. Espen Martinsen, StormGeo Executive Vice President of Sale

Sunumlar

14.15-14.35: Ticari olarak bu yazılıma neden ihtiyaç duyuldu? Şirketler ve gemiler nasıl bir

kazanım sağlayacak?

Ali İbrahim Kontaytekin, Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

14.35-14.50: Şirketler ve gemiler teknik olarak bu süreçleri yönetirlerken neden böyle bir yazılıma ihtiyaçları var?

A. Yaşar Canca, Türk Armatörler Birliği Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu Bşk.

14.50-15.00: Programın kullanıcısından StormGeo S-Suite: Kullanıcı tecrübesi, öneri ve yorumlar

Reha Emre Güven, ARKAS Denizcilik Çevre Enspektörü

15.00-15.30 Ara

15.30-16.30: STORMGEO Programının Tanıtımı

STORMGEO

Espen Martinsen, Executive Vice President of Sales

Rolf Reksten, Vice President RAS

Erik Heller, Head of Fleet Performance Center Europe

Yunus Kaya, Performance and Project Manager

Hesham Moustafa, Sales Manager Africa, ME & Turkey

DANALEC

Nikolai Skov Jensen, Sales Director EMEA

Wojciech Bakierski, Sales & Business Development Manager

16.30-17.00: Soru - Cevap

17.00-17.15: İmza töreni

Programa katılmak için aşağıdaki link üzerinden kayıt yapabilirsiniz

Etkinlik Kayıt Sayfası