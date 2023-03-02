Türk Armatörler Birliği 'Storm Geo' Lansman Programı Duyurusu
Türk Armatörler Birliği “Gemiler için Operasyonel, Teknik, Çevre ve Enerji Verimliliği Yazılım Programı”nın alımı konusunda STORMGEO ile bir lansman düzenliyor.
Türk Armatörler Birliğince yaklaşık 1 yıl süredir üzerinde çalışılan ve henüz anlaşmaya varılmış olan “Gemiler için Operasyonel, Teknik, Çevre ve Enerji Verimliliği Yazılım Programı”nın ortak bir alım havuzu içerisinde StormGeo’dan alınması kararlaştırılmıştır. Bu konu üzerinde uzun yıllardır kendini ispatlamış bir marka olan StormGeo ile anlaşma yapılmış ve S-Suite adlı yazılım programı özel bir fiyat ile Türk Armatörler Birliği Üyesi olan firmalara sunulmuştur.
Bu kapsamda Türk Armatörler Birliği tarafından StormGeo firması ile ortaklaşa bir şekilde söz konusu yazılımın lansmanı ve imza töreni, yazılımın tanıtımı, bu yazılıma neden ihtiyaç duyulduğunun operasyonel ve teknik açıdan anlatılacağı bir etkinlik düzenlenmiştir. Etkinlik programı Ek’te sunulmuştur.
Etkinlik 9 Mart 2023 Perşembe günü 13:30-17:30 saatleri arasında İstanbul Marriott Asia Otel’de gerçekleştirilecektir.
Etkinliğe özellikle gemi sahibi armatörlerimizin katılımı önem arz etmektedir. Yine armatörlerle beraber firmaların üst düzey yöneticileri, departman yöneticileri ve konuyla ilişkili enspektörlerin katılımı uygun olacaktır.
Program Detayları
14.00-14.15: Açılış konuşmaları
Cihan Ergenç, Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Mr. Espen Martinsen, StormGeo Executive Vice President of Sale
Sunumlar
14.15-14.35: Ticari olarak bu yazılıma neden ihtiyaç duyuldu? Şirketler ve gemiler nasıl bir
kazanım sağlayacak?
Ali İbrahim Kontaytekin, Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
14.35-14.50: Şirketler ve gemiler teknik olarak bu süreçleri yönetirlerken neden böyle bir yazılıma ihtiyaçları var?
A. Yaşar Canca, Türk Armatörler Birliği Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu Bşk.
14.50-15.00: Programın kullanıcısından StormGeo S-Suite: Kullanıcı tecrübesi, öneri ve yorumlar
Reha Emre Güven, ARKAS Denizcilik Çevre Enspektörü
15.00-15.30 Ara
15.30-16.30: STORMGEO Programının Tanıtımı
STORMGEO
Espen Martinsen, Executive Vice President of Sales
Rolf Reksten, Vice President RAS
Erik Heller, Head of Fleet Performance Center Europe
Yunus Kaya, Performance and Project Manager
Hesham Moustafa, Sales Manager Africa, ME & Turkey
DANALEC
Nikolai Skov Jensen, Sales Director EMEA
Wojciech Bakierski, Sales & Business Development Manager
16.30-17.00: Soru - Cevap
17.00-17.15: İmza töreni
Programa katılmak için aşağıdaki link üzerinden kayıt yapabilirsiniz
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