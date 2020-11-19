Türk Bayraklı Gemi Tutulmaları Hızlandı

Dünya gazetesinde yer alan habere göre Türk bayraklı gemilerin uluslararası limanlarda tutulma sayısı artışa geçti. Son üç ayda iki gemi İtalya’da bir gemi Yunanistan'daki limanda tutuldu. Ulaştırma Bakanlığı, denetimleri artıracağını duyurdu.

Paris Memorandumu tarafından hazırlanan, en güncel bayrak devleti performans raporuna göre, ağustos ayında bir, ekimde ise iki gemi tutuldu. İki gemi İtalya’da 1 gemi ise Yunanistan’da tutuldu.

Diğer yandan Diamant (1985 yapımı) isimli Türk bayraklı kargo gemisi, belge eksikliği yüzünden son üç yılda üç kez tutulduğu için Paris Memorandumu (MOU) üye ülke limanlarına girişten men edildi. MOU’da beyaz listeden, gri ya da kara listeye düşülmemesi için Bakanlık, harekete geçerek denetimleri sıklaştırdı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, 2 Kasım’da Uluslararası Sefer Yapan Türk Bayraklı Gemilere Ön Sörvey Uygulaması başlattı. Gemiler artık sefere çıkmadan daha sıkı de netimden geçirilecek. Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı Tamer Kıran da armatörlere tedbirli olmaları için çağrıda bulundu.

“AĞUSTOSA KADAR TUTULMA OLMAMIŞTI”

Tamer Kıran, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “2020 yılının Ağustos ayına kadar Paris Memorandumu kapsamında Türk bayraklı gemilerimize uygulanan denetimlerde hiçbir gemimiz tutulmamıştı. Maalesef ağustos ayında 1 ve ekim ayında 2 tutulmayla Paris Memorandumu Denetimlerinde şu ana kadarki Türk bayraklı gemilerin tutulma sayısı üçe çıkmış oldu. Mevcut durum Paris Memorandum kriterlerinde halen Türk bayrağının beyaz listeden gri listeye düşmesi için ciddi bir tehdit oluşturmasa da, temkinli olmamız gerekiyor. Tekrar gri veya siyah liste kabusunu yaşamamamız için hepimiz elimizden gelen tüm gayreti göstermeliyiz. Bu bağlamda Bakanlığımız tüm Türk bayraklı gemileri her ay ön sörveye tabi tutacağını ve belirli risk grubundaki Türk bayraklı gemilerin ise son ön sörvey tarihine bakılmaksızın kalkıştan önce ön sörveye tabi olacağını duyurdu. Bu önemli uygulamayı bir kez daha armatör ve gemi işletmecilerimizin dikkatine sunuyor ve hepsinin bu konuda teyakkuzda olmalarını rica ediyorum.”

YAŞLI GEMİLER CAN GÜVENLİĞİNİ DE TEHDİT EDİYOR

Gemi tutulmalarının artması, uzun yıllardır gündemde olan, ancak finansman ayağı eksik kaldığı için bir türlü hayata geçirilemeyen Türkiye’nin yaşlı koster filosunu yenileme projesinin aciliyetini de gözler önüne serdi. DTO Başkanı Tamer Kıran da filonun acilen yenilenmesi geriktiğini vurguladı. Bilindiği gibi, Koster Yenileme Projesi yıllardır sektörün gündeminde. Son olarak bu yılın ocak ayında bakanlık ile görüşme yapılmış, görüşmede projenin 10 gemi ile teşvik kapsamına alınıp hayata geçirilmesi üzerine anlaşma sağlandığını açıklanmıştı. Projenin 2020 yılında başlaması hedefleniyordu. Ancak henüz bu konuda somut bir adım atılamadı. Koster filosu Akdeniz ve Karadeniz çanağındaki gemileri kapsıyor. Türk Armatörler, Akdeniz ve Karadeniz'de yüzde 21 pazar payı ile yıllık yaklaşık 1.6 milyar dolarlık navlun geliri sağlıyor. 12 bin DWT'nin altındaki gemileri kapsayan Türk koster filosunun toplam tonajı 2 milyon DWT. Filoda yaklaşık 700 gemi bulunuyor. Bu gemilerden 200'ünün 30 yaşının üzerinde olduğu belirtiliyor. Yaşlı filo Türk armatörlerinin rekabet gücünü azaltırken daha önemlisi can ve mal güvenliğini tehdit ediyor. Aralık 2018’de Şile'de batan ve 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan "Bilal Bal" isimli yük gemisi de 43 yaşındaydı.

Vira Haber