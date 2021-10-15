"Türk bayraklı gemilerin geliri döviz geliri olarak sayılmalı"

İMEAK Deniz Ticaret Odası Ekim Ayı Olağan Toplantısı’nda konuşan İMEAK DTO Meclis Üyesi Metin Düzgit, sektörün öncelikli konularından birisinin denizcilik ekonomisine ilişkin yapılabilecekler ve eksikliklerin tespiti olduğuna işaret etti.

Ülke ekonomisinin kötüye gitmesine rağmen gemi insanlarının ekonomik durumunun kötü olmadığına dikkat çeken Düzgit, bunun nedeninin özellikle yabancı bayrakta ya da yurt dışı kabotajda çalışan gemi insanlarının gelirlerinin dövize endeksli olması ve bunun kara ofislerine de yansıması olduğunu kaydetti. Denizcilik sektörünün uluslararası olmasından dolayı Türkiye’nin yerel ekonomik sıkıntılarından tam olarak etkilenmediğini ifade eden Düzgit, “Bilakis bu dönemde dövizin yüksek olmasının menfaati sağlandı” dedi.

Güçlü bir Türk bayrağı için Türk bayrağındaki geminin geliri döviz geliri sayılmalı

Denizcilik sektörünün döviz kazandırıcı faaliyetinin ilgililere tam olarak anlatılamadığına vurgu yapan Düzgit, “2019 yılında yapılan 32 Sayılı Kanun’daki tebliğ hala yerinde duruyor. Bu konuda geçmişte bazı temaslar yapmıştık. Bugün siz Türkiye’de ben bir şirket kurdum ve yeni yatırım yapacağım dediğinizde bir bankaya gidip döviz kredisi kullanmanız önünde engel var. Sadece bir kontrat ibraz etmeniz ve 24 ay vade şartıyla döviz kredisi kullanabiliyorsunuz. Hal böyleyken kabotajda bir gemi çalıştırdığınızda bunun kabotajdaki gelirleri de döviz kazandırıcı hizmet olarak sayılmadığı gibi, bu da kabotajda çalışacak gemilerin döviz kredisine yatırım yapmasına engel oluyor. Bu mevzuat bu şekilde durduğu sürece Türk bayrağında yeni gemi altyapısı, filo yenilemesi ve genç yaşta gemi alınması da eksik oluyor. Eğer biz güçlü bir Türk bayrağından bahsedeceksek ve Türk bayrağındaki geminin otomatikman gelirde Türkiye’nin döviz geliri olarak sayıldığını dikkate alırsak, bizim değişmiş olan Bakanlıkta bu konuyu dile getirmemiz gerekiyor” dedi.

Fırsat değerlendirilmeli

Denizcilik piyasaları açısından Türk bankalarının kredi verebilecekleri koşulların oluştuğunu söyleyen Düzgit, “Kuru yük ve konteyner sektöründe gelirlerin boyutları malumken ve bankalar da bunları gözlemliyorken, bu zamanlamayı kullanmamız gerekiyor. Ve bu mevzuatın önünü açarak en azından Türk bayrağında da olsa gemi yatırımları teşviki için bir altyapı oluşturulması gerekiyor. Eğer bizler bundan iki yıl önce dinlenilmiş olsaydık, Türk bayrağına son 2 yılda kuru yük ve konteyner gemileri almış olsaydık, bugün meyvesini topluyorduk. Ama o gün çözülmedi, sonraya bırakıldı. Belki en azından bugün bu fırsatı değerlendirerek bu düzenleme yapılabilir” diye konuştu.

Vira Haber