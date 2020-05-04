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Türk Boğazları Gemi Geçiş İstatistikleri TÜİK Açıkladı

Türk Boğazları Gemi Geçiş İstatistikleri TÜİK Açıkladı

Türk Boğazları gemi geçiş istatistikleri açıklandı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2020 yılının ilk çeyreğinde İstanbul Boğazı'ndan 9 bin 734 gemi geçti. Bu gemilerden 6 bin 448'i geçiş esnasında kılavuz kaptan aldı.

Boyu 200 metrenin üzerinde olan gemi sayısı ise 1246 oldu. Boğazdan 1467 türü belirtilmemiş, 122 LPG/LNG, 698 adet de kimyasal yük taşıyan tanker geçişini tamamladı.

ÇANAKKALE BOĞAZI

Çanakkale Boğazı'ndan ise ilk çeyrekte geçen gemi sayısı 10 bin 601 oldu. Bunlardan 5 bin 489'u kılavuz kaptan aldı. Boyu 200 metreden büyük 1926 gemi geçiş yaptı.

Bin 508 türü belirtilmemiş, 181 LPG/LNG ve 826 kimyasal yük taşıyan tanker boğaz geçişini tamamladı.

Vira Haber

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