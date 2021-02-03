Türk Denizci STK'ları Neptün Beyannamesi'ni İmzaladı

Küresel Denizcilik Forumu tarafından yayınlanan Neptün Beyannamesi'ne destek büyüyor. Aralarında Maersk, MSC, CMA CGM, COSCO gibi dünya devlerinin de bulunduğu yüzlerce firmanın pandemi nedeniyle denizlerde mahsur kalan denizcilerin yaşadığı mağduriyeti ve mürettebat değişimi krizinin çözümü için yayımlanan Neptün Beyannamesi'ne Türkiye'den de destek geldi.

Denizcilerin, pandemi nedeniyle maruz kaldıkları mağduriyetin giderilmesinin önemini her fırsatta vurgulayan Türk Armatörler Birliği ile Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği (TÜRKKAPDER), Neptün Beyannamesi'ne imza atan ilk Türk sivil toplum kurumları oldu.

'DENİZCİLERİMİZE GEREKEN DEĞER VERİLMELİ'

1 Şubat tarihinde imzalanan Neptün Beyannamesi ile ilgili 7Deniz'e konuşan TÜRKKAPDER YK Genel Sekreteri Zafer Akbulut, "Global Maritime Forum’a çalışmalarından dolayı tesekkur eder, başarılar dilerim. Kilit personel olan denizcilerimize gerekli önemin verilecegini umut ediyorum. Pandemi süresince gemilerden inemeyen, kontratlarını tamamlamalarına rağmen aylarca fazladan çalışmak zorunda kalan, hiç bir zaman sıkıntı çıkarmayıp dünyanın dönmesine katkı veren, her an kaçırılma, öldürülme ile burun buruna olan, yaz-kış, fırtına, kar-yagmur demeden çalışan, yokluklarında dünyanın yarısının açlıktan yarısının soguktan ölmesi söz konusu olan denizcilerimize gereken degerin verilmesini tüm yetkililerden arz ederiz" dedi.

Öte yandan Neptün Beyannamesi için hazırlanan 1 dakikalık videoda TÜRKKAPDER'in amblemine de yer verildi.