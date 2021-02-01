Türk Firmalara Europort’ta Büyük Destek

Dünya denizcilerinin buluşma noktalarından biri olan Europort fuarı 40’ncı yılını kutluyor. 2-5 Kasım tarihleri arasında yüzlerce denizci firmaya ev sahipliği yapacak olan fuar için dünya çapında rezervasyonlar yapılmaya başlandı. 2019 yılında binden fazla firmanın katıldığı ve 30 bine yakın da ziyaretçiye ulaşan fuarda firmalar iş ortaklıkları ve yeni projeler için görüş alışverişinde bulunma imkânı elde etti. Bu yıl ‘‘Birlikte, Bugün, Yarın’’ sloganıyla düzenlenecek olan fuarın Türkiye satış temsilciliğini Skala Ajans yürütüyor.

20 yıldır denizcilik sektöründe ajans ve organizasyon çalışmaları yürüten Skala Ajans Genel Müdürü Meral Er, Europort fuar yönetimi ile Türkiye satış temsilciliği konusunda anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Fuarda yer almak isteyen Türk firmalarının her türlü taleplerinin ivedilikle ve titizlikle yürütüleceğini belirten Meral Er, ‘‘Europort fuarının organizatörü olan Ahoy ile Skala Ajans olarak fuarın Türkiye satış temsilciliği konusunda sözleşme imzaladık. Buradan fuara katılmak isteyen firmalarımızın oradaki stantlarının organize edilmesi, firma yetkililerinin otel ve uçak organizasyonları ve orada alacakları tüm hizmetleri kendilerine sağlayacağız. Her türlü sıkıntılarında, sorunlarında bizlerden kolaylıkla destek alabilecekler’’ dedi.

Skala Ajans bünyesindeki basın organlarıyla da Türk firmalarının tanıtımlarına, haberlerine yer vererek sektörün pazarlama çalışmalarına katkı sağlayacaklarını dile getiren Meral Er, Ahoy tarafından sunulan uluslararası pazarlama enstrümanlarının da Skala Ajans tarafından katılımcı firmaların menfaatine en iyi şekilde değerlendirileceğini dile getirdi.

Vira Haber