Türk girişimciler bir ilke imza attılar!

Çağ-Mak Gemi Makina Sanayi firmasının ortağı Çağlar İli, "Firmamız 1995 yılında büyüklerimizin girişimiyle faaliyetlerine başladı. Başlangıçta faaliyet alanı gemi makineleribakım, onarım ve tamir iken, takip eden yıllarda yeniinşa gemi ve özellikle römorkörlerin makine montaj ve donatımı oldu." ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ YAKINDA TAKİP EDİLİYOR

Firma ortağı Çağlar İli, "Biz denizcilik sektöründe kullanılan birçok ürünün satışını gerçekleştiriyoruz. Pervane nozulu (Kort nozul), dümen, şaft sistemi, menhol, baba, halat makarası ve sitemizde bulunan güncel imalatlara başlamıştır. Firmamız özellikle makine montaj konusunda teknolojiyi takip ederek makine parkuruna lazerli hizlama bu ürünler arasında yer alıyor." diye konuştu.

DÜNYADA BİR İLKİ YAPTILAR

Çağlar İli, "Firmamızın arkasında büyük bir tecrübe var. Yaptığımız ürünler her zaman uluslararası standartlarda yapılıyor. Dünyanın LNG ile çalışan ilk römorkörünün makina montaj ve pervane montaj işlerini biz yaptık. Sektörümüzde kendimizi uluslararası anlamda çok fazla tanıtamıyoruz. Biz firma olarak yurt dışında çok fazla fuara katılıp gezip görüyoruz. Yapılan teşvikler, sunulan imkanlar sınırlı sayıda kalıyor. 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz ve sektörde 1 numara olmamız gerekirken bizim yaptığımız hizmetler çok fazla önemsenmiyor. Bu sorunları aşmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Vira Haber