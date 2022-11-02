Türk Kültürü ve Medeniyetinin Büyük Yürüyüşü Temalı Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Hazırlıkları Kapsamında Türk Kültürü ve Medeniyetinin Büyük Yürüyüşü Ana Teması ile 2023 Lider Ülke Türkiye ve Türk Dünyası Üzerine Düşünceler Konulu Genişletilmiş Değerlendirme Toplantısı T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve Genel Başkanımız Mücahit DEMIRTAŞ’ın Başkanlığında, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi ERSOY’un sunumlarıyla ve Genel Başkan Yardımcımız Nihat ÖZDEMİR’in ev sahipliğinde Limak Ambassadore Hotelde yapıldı. Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantımıza şeref misafirlerimiz olarak toplantımızı onurlandıran Türkmenistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mekan İŞHANGULİYEV, Kazakistan Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Prof. Dr. Düsen KASİNOV, T.C. Kırıkkale Valisi Bülent TEKBIYIKOĞLU, Ö. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif ÖZKALDI, İNTES Genel Başkan Yardımcısı Merdan HÜRMEYDAN olmak üzere; birçok Milletvekili, Yönetici ve iş adamı ile birlikte, TDMMB Ankara Şube Yönetimimiz, TDMMB Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizlik ve Ticaret Komisyon Başkanı Yasin KALAFATOĞLU ve TDMMB Çalışma Komisyon Başkanlarımız katılım sağladılar.

2023 VİZYONU VE TÜRK DÜNYASINA ETKİLERİ

Konferanslar zincirimizle, Muasır Medeniyetler seviyesine yeniden ulaşmak ülkümüzle, başta Ülkemiz olmak üzere, birçok kardeş devlet fakat tek Millet inancıyla Türk Devletler Teşkilatımızın başarıları için güçlü azim ve kararlılığımızla faaliyetlerimize devam edeceğiz.

Yolumuz AK, Yoldaşımız HAK olsun!