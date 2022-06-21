Türk Loydu 60 Yaşında

Türkiye’nin ulusal klas kuruluşu Türk Loydu, 60’ıncı yılını özel bir davetle kutladı. Davette Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar ve İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Başkanı Kapt. Salih Zeki Çakır’ın yanısıra denizcilik sektöründen paydaşlar ve STK temsilcileri hazır bulundu.

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu yaptığı açılış konuşmasında “ 60. yılı, kutlanması gereken inanılmaz bir başarı ve miras olarak görüyorum. Ulusal bir kuruluşun çalışarak neler başarabileceğinin en büyük örneği olduğumuzu büyük bir gururla dile getirebiliyorum. Hiç şüphesiz uzun ve başarılarla dolu bir yol kat ettik. Elbette geçmişimizle gurur duymaktayız. Ancak her daim ileriye dönük daha büyük projeler içerisinde yer almak ve Türk Loydu'nu en yukarılarla çıkarmak, daha ileriye götürmek için çaba sarf etmeye var gücümüzle devam edeceğiz.



Türk Loydu'nun bu günlere ulaşmasında gösterdikleri takdire şayan performansları için başta Yönetim Kurulumuza, tüm yönetici ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor; zorluklar ve yenilikler karşısındaki profesyonellikleri, özverileri, gösterdikleri cesaret ve sabırlardan dolayı gurur duyuyorum. İş birliği ve dayanışma içerisinde olduğumuz tüm sektör paydaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyor, nice güzel işler başaracağımız yıllara birlikte yürümeyi diliyorum.” dedi.



Cem Melikoğlu’nun ardından kürsüye gelen İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ergenç ve Gemi Brokerları Derneği Başkanı Orhan Semih Dinçel yaptıkları konuşmada Türk Loydu’nun bugün geldiği önemli noktadan ve Türk Loydu’nun IACS üyeliğinin ülkemiz için öneminden bahsetti.

Geceye; SSB Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, GİSBİR Başkanı Murat Kıran, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Uzun, Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, Armatör ve Türkiye Futbol Federasyonu Eski Başkanı Servet Yardımcı, Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, Gemi Brokerları Derneği Başkanı Semih Dinçel, Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akbulut, TMMOB Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Canca, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Tamer Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesİ Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, İTU Gemi İnşaatı Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Korkut, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ergin, İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Sosyal Yardım Vakfı Başkanı İlker Meşe, ASFAT Mühendislik Direktörü İlker Karpuz, Türk Loydu Vakfı yönetim kurulu üyeleri, Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme A.Ş. yönetici ve çalışanları, Türk Loydu’nun eski yöneticileri, denizcilik sektöründen paydaşlar, STK’ların temsilcileri, basın kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

