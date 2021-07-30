Türk Loydu 65. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu’nun hoşgeldiniz konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan 65. Türk Loydu Vakfı Genel Kurulu’na; İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, GMO Yönetim Başkanı Salih Bostancı, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, vakıf delegesi kuruluşların temsilcileri, basın kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu vakıf faaliyetlerine ilişkin yaptığı konuşmasında “Türk Loydu Vakfı’nın iştiraklerinden Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş’nin hizmet portföyünün önemli bir bölümünü oluşturan denizcilik sektöründe, 2015 yılından beri sürdürdüğümüz yükseliş sayesinde faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda büyümemize devam ettik. Savunma sanayinin denizcilik faaliyetleri alanında mevcut olan liderliğimizi pekiştirerek, özellikle yurtdışında başladığımız yeni projeler ile operasyon alanımızı genişletmeyi başardık. Gerek Uluslararası Denizcilik örgütü IMO’da gerek IACS’ın teknik çalışma gruplarına aktif katılımlar sağlayarak Türk Denizciliğinin uluslararası arenada gelişmesine katkı sağlıyoruz. Endüstri ve Belgelendirme Sektörü faaliyetlerimiz kapsamında ise enerji, inşaat, maden, imalat, kimya, ulaşım ve lojistik sektörleri başta olmak üzere hizmet alanlarımızı genişletmeye devam ediyoruz. Daha çok çalışıp üreteceğimiz, beraber başarılar yakalayacağımız nice yıllar olmasını temenni ediyorum. Türk Loydu olarak zorluklardan çıkardığımız derslerle, dijital ve güncel teknolojileri daha yaygın ve verimli kullanarak, gelişip güçlenerek yolumuza devam edeceğiz” dedi.





Toplantının sonunda, Genel Kurul'un değerlendirmesini yapan Tamer Kıran ise konuşmasında "Bu vakıf, bu ülkenin göz bebeklerinden bir tanesi. Kurumların belli bir olgunluğa erişmesi için çok uzun zaman gerekiyor. Alanında çok iyi konumda olan nadir bir müessese. Ülkemiz açısından baktığımızda Türk Loydu, sektörümüzün mihenk taşlarından birisi. Sektörde dünya çapında bir rol alabilmemiz için; varlığını devam ettirmesi gereken kurumların başında geliyor. Genel Kurul üyeleri olarak, bu kuruma zarar vermeden günümüz şartlarını göz önünde bulundurmalı; ve en iyi şartlarda yürütmeye devam etmeliyiz." dedi.

65. Olağan Genel Kurul, bilanço ve denetim raporlarının görüşülmesi, yönetim ve denetim kurullarının ibrası ile 2021 yılı bütçesinin takdimi, görüşülmesi, onaylanması ve başarı dilekleri ile tamamlandı.

Vira Haber