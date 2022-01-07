Türk Loydu Vakfı 66. Olağanüstü Genel Kurulu Tarihi Belli Oldu

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, 66. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için yaptığı açıklamada şunları söyledi: “29.07.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olan 65. Olağan Genel Kurul toplantımızda alınan karar gereğince, Türk Loydu Vakfı Raportörlük Yönetmeliği alanında uzman kişilerden oluşan bir çalışma komisyonu tarafından incelenerek tekrar düzenlenmiş ve Türk Loydu Vakfı’nın tüm şirketlerini kapsayacak şekilde yeni haliyle “Şirket Koordinasyon Yönetmeliği“ olarak 66. Olağanüstü Genel Kurulumuzda değerlendirilmek üzere görüşlerinize sunulacaktır. 66. Olağanüstü Genel Kurulumuz, 20 Ocak 2022, Perşembe günü, saat 13:30’da Piri Reis Üniversitesi Rıdvan Kartal Konferans Salonunda ekli gündemle gerçekleştirilecektir. Olağanüstü Genel Kurul Çalışmalarımıza yapacağınız değerli katkılarınız için şimdiden teşekkürlerimizi sunar, bu vesileyle mutlu ve sağlıklı bir yeni yıl dileriz.’’

Vira Haber