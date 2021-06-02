Türk Loydu’ndan Çevre Yönetim Ve İçdenetçi Eğitimi

Türk Loydu kuruluş amacı ve sahip olduğu uzmanlık alanları doğrultusunda paydaşı olduğu sektörlerin (Denizcilik, Gemi ve Yat İnşa, Enerji, İmalat, Ulaştırma, Lojistik, Savunma Sanayisi vb.) eğitim ihtiyaçlarını dikkate alarak uzman ve deneyimli eğitmen kadrosu ile 300’ü aşkın başlıkta eğitim programları düzenlemeye devam ediyor.

Türk Loydu bu kapsamda 09-10-11 Haziran 2021 tarihleri arasında yeni bir eğitim daha düzenliyor. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Bilgilendirme ve İç Denetçi Eğitimini adı altında düzenlenecek eğitim uzaktan çevrimiçi yapılacak.

Uzaktan çevrimiçi eğitime katılmak isteyenlerin en geç 03 Haziran 2021 saat 12:00 a kadar Türk Loydu web sayfası üzerinden başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

09-10-11 Haziran 2021 tarihleri arasında 3 gün sürecek eğitime çevre yönetim sistemi yöneticileri / sorumluları ile çecre yönetim sistemi kapsamında çalışmakta olanlar, çevre yönetim sistemi iç denetçi adayları ve çevre yönetim sistemini yeni kuracak ve ilk kez ISO 14001:2015 sürümü ile başlayacak kişiler katılabiliyor.

Eğitimin Hedefi:

-Çevre yönetim sistemlerinin gelişim süreci hakkında bilgi vermek,

– ISO 14001:2015 standardının gereklerinin doğru uygulanmasına yönelik yorumlanmasına ve değerlendirilmesine destek vermek.

-Katılımcıların standart gereklerini her sektör ve uygulama için yorumlayabilmelerini sağlamak,

-Standardın yeni gereklerini sürekli gelişim ve değişim odaklı yönetim yaklaşımlarıyla ilişkilendirmek,

-Katılımcıların eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunmaktır.

-İç denetimin aşamalarını tanıtmak, Katılımcıların etkili iç denetim yapabilmelerine yönelik önemli etkenleri ve nitelikleri, uygulama ve vaka çalışmalarıyla yorumlayabilmelerini ve yaşamalarını sağlamak,

-Etkili iç denetim uygulamasını sürekli gelişim ve değişim odaklı yönetim yaklaşımlarıyla ilişkilendirmek,

– Katılımcıları eğitim konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunmaktır.

Eğitimin İçeriği

-Çevre yönetim sistemlerinin gelişim süreci,

– ISO 14000 Standartlar serisi ve gelişimi,

-Tanımlar ve kavramlar

-ISO 14001:2015 Standardının maddelerinin örneklerle açıklanması,

– Sistem Kurma ve Belgelendirme Aşamaları Denetimin tanımı, nedeni ve tipleri Denetimde tarafların görev ve sorumlulukları

-Denetçi özellikleri

-Denetim teknikleri, planlanması ve yönetimi

-Soru listelerinin hazırlanması ve denetimin gerçekleştirilmesi Denetimin raporlanması, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takip edilmesi

-Örnek uygulamalı çalışmalar

-İç Denetçi yeterlilik sınavı

Vira Haber