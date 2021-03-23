Türk Loydu’ndan Yeni Çelik Tekne Boyutlandırma Yazılımı

Türk Loydu yeni dijital normallere hızlı uyum sağlayarak süreçlerini buna göre şekillendirmek ve müşterilerinin beklentilerini en üst seviyede karşılamak amacıyla geliştirdiği yazılımlardan biri olan TL HULL SCANTLING/ ÇELİK TEKNE BOYUTLANDIRMA Programını müşterilerinin hizmetine sundu.

TL HULL SCANTLING/ ÇELİK TEKNE BOYUTLANDIRMA Yazılımı; kullanıcıların çelik gemilerin yapısal boyutlandırma hesaplarını kolaylıkla gerçekleştirebilmesi için tasarlandı. Kolay Modelleme, Güçlü Tutarlılık ve Hata Kontrolü, Hızlı Hesaplamalar, Ayrıntılı Sonuçlara Tek Tıkla Erişim, Kullanıcı Dostu ve Sezgisel Arayüz gibi avantaj ve temel özelliklere sahip olan TL HULL SCANTLING sayesinde müşterilerimiz; Geometrik Özelliklerin Hesaplanması, Tekne Kirişi Mukavemeti ve Nihai Mukavemet Kriteri, Akma Mukavemeti, Burkulma, Minimum Kalınlıklar, Levhaların ve Destek Elemanlarının Lokal Mukavemet Kriteri, Gemi Boyunca Enine Kesitlerin ve Enine Perdelerin Değerlendirmeleri işlemlerini daha hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirilebilecekler.

TL HULL SCANTLING/ ÇELİK TEKNE BOYUTLANDIRMA ve Türk Loydu’nun sunduğu tüm yazılımlara Türk Loydu web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, Türk Loydu’nun dijitalleşme süreçleri ve TL HULL SCANTLING/ ÇELİK TEKNE BOYUTLANDIRMA Yazılımı hakkında şu değerlendirmelerde bulundu;“COVID-19 pandemisi, halihazırda dijitalleşen dünyada şirketlerin süreçlerini hızlı bir şekilde dönüştürmesini zorunlu hale getirdi. Hizmetlerinin dijital versiyonlarını hızlı bir şekilde sunamayan veya uyarlayamayan şirketler için salgın acımasız oldu.

İçinde bulunduğumuz bu süreçte artık her şirketin dijital teknolojileri en verimli şekilde kullanabilmesi gerekiyor. Müşterilerimizin taleplerine en hızlı şekilde yanıt verebilmek ve üstün kalitede rekabetçi bir servis hizmeti sunabilmek için bu bir zorunluluk. Dijital altyapılarını yenileyemeyen ve kimliklerini yeniden oluşturamayan şirketler bir gün yarışı terk etmek zorunda kalabilirler.

Türk Loydu olarak her zaman kullanıcıların beklentilerini anlamaya çalışarak teknoloji dünyasındaki değişimlerin bünyemizdeki sistemlere entegre edilmesini ve yazılım açısından gelişen imkanları müşterilerimizin hizmetine sunmaya çalışmaktadır.

Her kriz, zorluklarla birlikte bazı fırsatları da beraberinde getirir. COVID-19 salgını, bize dijitalleşme yolculuğumuzun hızlanması için ihtiyaç duyulan katılımı ve gereken fırsatları sağladı. Türk Loydu olarak sektörümüzde bizi öne çıkaran farklılaştırıcı unsurları belirleyerek dijital süreçlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Vira Haber