Türk Loydu’nun IACS Üyeliği Çalışmalarında Önemli Gelişme

Türk Loydu, IACS Kalite Yönetim Sertifikasyon Sistemi QSCS’e uygunluğunun tasdik edilmesi ile birlikte, IACS üyeliği için gerekli olan kriterlerden en önemlisini karşılamış ve IACS üyeliği için çok önemli bir adım atmış oldu.

Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği -IACS- üyesi klas kuruluşları ve IACS’a üye olmak isteyen klas kuruluşları için zorunlu bir kalite yönetim sistemi sertifikasyon standardı olan IACS QSCS, klas kuruluşları için "Altın Standart" olarak kabul edilmektedir. IACS QSCS, IACS tarafından 1991 yılında geliştirilen ve benimsenen çok özel bir denetim ve belgelendirme programıdır. Uygulamaya konduğu günden itibaren QSCS'nin geliştirilmesi, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi, IACS ve üyelerinin önemli bir çabasını temsil etmektedir.

Klas kuruluşlarının uyguladıkları prosedür, süreç ve uygulamaları kapsayan IACS QSCS’in temel amacı, her klas kuruluşunun QSCS’in ayrılma bir parçası olan IACS Kalite Yönetim Sistemi Gereksinimlerinde (IQMSR) belirtilen gereklilikleri karşılayan bir kalite yönetim sistemini geliştirdiğini doğrulamaktır. ISO 9001:2015'e dayalı olan ve ayrıca ISO/IEC 17020, IMO RO Kod ve IACS Kararları gerekliliklerini de kapsayan IQMSR, klas kuruluşlarının denetlendiği yönetim standardıdır ve klas kuruluşlarının faaliyetlerinin kapsamına özgü ve bunlarla ilgili olan özel gereklilikler ile desteklenmiştir.

IACS üyelerinin ve IACS üyeliği için başvurmayı düşünen klas kuruluşlarının denetimleri IACS tarafından tanınmış bağımsız akredite belgelendirme kuruluşları (ACB'ler) tarafından yürütülmektedir. Türk Loydu 2022 yılı boyunca, bağımsız akredite denetim kuruluşu DEKRA tarafından gerçekleştirilen ve IACS gözlemcilerinin de katıldığı denetimleri başarı ile tamamlamış, DEKRA tarafından yayınlamış ve IACS tarafından da imzalanmış IACS Kalite Yönetim Sertifikasyon Sistemi Uygunluk Belgesini alarak, IACS üyeliği için çok önemli bir aşamayı tamamlamıştır.

Günümüzde 11 üyesi bulunan Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği IACS, emniyetli gemileri ve temiz denizleri kendine misyon edinmiş, uygunluk doğrulama, teknik destek, araştırma ve geliştirme yoluyla deniz güvenliğine benzersiz bir şekilde katkıda bulunmaktadır. IACS üyesi Klas Kuruluşları, dünya kargo taşıma tonajının %90'ından fazlasını karşılamaktadır. Türk Loydu, IACS'nin emniyetli gemiler ve temiz denizlere ilişkin misyonunu desteklemekte ve mesleki dürüstlük ve yüksek mesleki standartların sürdürülmesi güvencesini sağlama taahhüdünü paylaşmaktadır.

Konuyla ilgili Türk Loydu Vakfı Başkanı Cem Melikoğlu bir açıklama yaptı.

“Türk Loydu’nun IACS Üyelik başvurusuyla 2022 yılında gerçekleştirilen yoğun denetimlerin sonucunda IACS’ın Türk Loydunun IACS kalite sistemi QSCS ile uyumlu olduğunu belgeleyen QSCS “Statement of Compliance belgesi” 10 Şubat 2023 tarihinde IACS tarafından onaylanarak yayınlandı. Uzun yıllardır çalıştığımız, uğraş verdiğimiz bu önemli konuda, Türk Loydu, üyelik sürecinde en önemli belki de en zor aşama olan “IACS’ın QSCS Statement of Compliance belgesini” alarak kalite yönetim sistemlerimizin IACS’a uygunluğu belgelenmiş oldu.

IACS üyelik sürecimizin en zor, en önemli kısmı aşıldı ama hala tamamlanması gereken bazı süreçler var. IACS’ın yeni üye konusunda oldukça titiz ve seçici olduğunu ve 2011 yılından beri yeni üye alınmadığını bildiğimizden, yeni üyelikle ilgili süreçlerin biraz detaylı ve hassas işlemesini doğal karşılamak gerekiyor. Üyelik ile ilgili sürecimizin 2023 yılı ortalarında en geç 3. çeyreğinde tamamlanmasını heyecanla bekliyoruz. Dünya denizciliği için çok önemli bir kuruluş olan IACS’ın teknik komitelerine çalışkan bir üye olarak katkılar verip birlikte çalışabileceğimiz için hem heyecan hem gurur duyduğumuzu söyleyebilirim.

Bu noktaya çok yoğun çalışmalarla, ince ince işleyerek, kendimizi sürekli geliştirerek geldik. Alınteri var, zaman zaman hayal kırıklıkları var, kırgınlıklar var ama vaz geçmek hiç olmadı. Hep kalktık ve yürümeye, koşmaya devam ettik. Takdir edersiniz ki çalışmadan, emek harcamadan hiç bir şey olmuyor.

Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yıldönümünü kutlayacağımız 2023 yılında, Türk Denizciliğine önemli katkılar sağlayacağını düşündüğümüz bu başarıda, başta Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu, Türk Loydu UDH AŞ Yönetimi ve tüm Türk Loydu Ailesi olmak üzere bizden desteğini esirgemeyen tüm değerli Denizcilik Camiasına içtenlikle teşekkür ediyorum.”