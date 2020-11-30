Türk Markası SafeTbag’den Mavna Vinç Ağırlık Testi ile Uluslararası Ölçekte Başarı

İstanbul Haydarpaşa Limanı’nda 11 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen testte, Mavna üzerinde yer alan 800 Ton kapasiteli Vincin, uluslararası güvenlik prosedürlerine uygun olarak vinç kapasitesinin %10 fazlası ile test yükü 880 Ton olacak şekilde, vince aşamalı olarak yükleme yapılmış ve test başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Testte, Dünya’da ilk kez 100 Ton kapasiteli ağırlık test su balonunu üreten SafeTbag markalı, toplamda, 8 adet 100 Ton kapasiteli su balonu, 3 adet 50 Ton kapasiteli su balonu, 1 adet 40 Ton kapasiteli su balonu kullanılmıştır. Teste toplamda 7 SafeTbag personeli ve 2 gemi personeli katılmıştır.

Ukrayna’da görev alacak olan vincin ağırlık testi, Ukrayna Devlet Yetkilileri ve Türk Loydu nezaretinde gerçekleştirilmiş olup, öncelikle su balonlarının vince asılması ve ardından su dolumu işlemiyle başlamıştır.

880 TONLUK MAVNA VİNÇ AĞIRLIK TESTİ 4 AŞAMADA BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

1. Aşamada (245-270 Ton), vincin bomu 55 metre uzunluğa ayarlanarak, operasyon yükü 245 Ton, uluslararası test kurallarına uygun olarak test ağırlığı 270 Ton olarak planlanmış ve testi gerçekleştirilmiştir.

2. Aşamada (330-363 Ton), vincin bomu 40 metre uzunluğa ayarlanarak, operasyon yükü 330 Ton, uluslararası test kurallarına uygun olarak test ağırlığı 363 Ton olarak planlanmış ve testi gerçekleştirilmiştir.

3. Aşamada (455-500 Ton), vincin bomu 20 metre uzunluğa ayarlanarak, operasyon yükü 455 Ton, uluslararası test kurallarına uygun olarak test ağırlığı 500 Ton olarak planlanmış ve testi gerçekleştirilmiştir.

4. ve son Aşamada (800-880 Ton) ise, vincin bomu 10,5 metre uzunluğa ayarlanarak, operasyon yükü 800 Ton, uluslararası test kurallarına uygun olarak test ağırlığı 880 Ton olarak planlanmış ve testi gerçekleştirilmiştir.

SAFETBAG TEKNİK MÜDÜRÜ ÖMER METE HACIFETTAHOĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

“Başarıyla tamamlanan testin sonunda, SafeTbag Deniz Hizmetleri Firması’nın Teknik Müdürü Ömer Mete Hacıfettahoğlu, “Türkiye Denizcilik Sektörü’nde bugüne kadar yurtiçinde su balonları ile yapılmış olan en büyük kapasiteli ağırlık testini başarıyla tamamladık. Öncelikle, Bizlere güvenerek bu testi Şirketimizin gerçekleştirmesine imkan veren değerli müşterimiz Sirius Deniz İnşaatı ve Kurtarma Ltd. Şti firmasına teşekkürlerimizi iletiyorum. Yine, Bizlere bu test imkanını sağlayan Haydarpaşa Limanı yetkililerine, test esnasında gözetmenlik yapan Türk Loydu Yetkililerine ve Türk Denizcilik Sektörünün öncü imalatçı markası ve testte kullanılan ağırlık test su balonlarının üretimini yapan kardeş firmamız SafeTmade Firmasına katkılarından dolayı teşekkür ederiz.” diyerek uluslararası alanda Körfez Ülkeleri ve Hollanda, İtalya, İspanya dahil pek çok Avrupa Birliği ülkesi ve Hazar Denizi’nde pek çok kez başarılı testler gerçekleştiren SafeTbag firmasının yurtiçinde de bu testleri Denizcilik Otoritelerinin uygun gördüğü şekilde gerçekleştirmekten ve saygın müşterilerine hizmet vermekten kıvanç duyduğunu sözlerine eklemiştir.

Bu kapasitede ağırlık testlerinin su balonları kullanılarak ülkemizde de gerçekleştirilebileceğini Denizcilik Sektörü’ne ilan etmenin gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Bugüne kadar Bizlere güvenen saygın müşterilerimize layık olmak için Uluslararası Denizcilik Otoritelerinin belirlediği prosedürlere uygun olarak titizlikle testlerimizi gerçekleştirdik. Bundan sonra da Denizcilik Sektörü’nde farklı kulvarlarda ağırlık testlerimizi kalitemizden ve güvenli çalışma prensibimizden ödün vermeksizin devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Tecrübelerimiz ışığında, disiplinli ve çalışkan ekibimizle Sektöre hizmet vermeye devam edeceğiz.”

Vira Haber