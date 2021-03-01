Türk P&I Sigorta Neptün Deklarasyonu'nu İmzaladı

Türk P&I Sigorta tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Her koşulda denizcilerin yanında olan Türk P&I Sigorta AŞ, mürettebat

değişimlerinde yaşanan global krizler ve gemi insanlarının sağlığı için açık

destek vermekte gecikmedi.



İçlerinde A.P Moller-Maersk, BP, COSCO, Shell, Cargill, Unilever and Vale,

DOW, Euronay, MISC Group,NYK, Rio Tinto, Cargill ve Trafigura'nın da

bulunduğu ve geçen hafta Türk P&I Sigorta'nın da katıldığı 700'ü aşkın

global şirket ve organizasyon, deniz insanlarının refahı için okyanuslarda

yaşanan mürettebat değişimi krizlerine dur demek için Neptün Deklarasyonu'na

imza attı.



Deklarasyonun amaçları;

*Gemi insanlarının Covid-19 aşılarına ulaşmada öncelikli grup olarak

tanınmasını, *Mümkün olan en iyi sağlık hizmetlerine ulaşmalarının

sağlanmasını, *Gemi operatörleri ve kiracılarla maksimum işbirliği

sağlanarak, *Mürettebat değişiminde havayolu bağlantısının iyileştirilmesi.

Vira Haber