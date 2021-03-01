Türk P&I Sigorta Neptün Deklarasyonu'nu İmzaladı
Türk P&I Sigorta Neptün Deklarasyonu'nu imzalayarak, gemi insanlarının sağlığı için yapılacak düzenlemelere destek verdiğini açıkladı.
Türk P&I Sigorta tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Her koşulda denizcilerin yanında olan Türk P&I Sigorta AŞ, mürettebat
değişimlerinde yaşanan global krizler ve gemi insanlarının sağlığı için açık
destek vermekte gecikmedi.
İçlerinde A.P Moller-Maersk, BP, COSCO, Shell, Cargill, Unilever and Vale,
DOW, Euronay, MISC Group,NYK, Rio Tinto, Cargill ve Trafigura'nın da
bulunduğu ve geçen hafta Türk P&I Sigorta'nın da katıldığı 700'ü aşkın
global şirket ve organizasyon, deniz insanlarının refahı için okyanuslarda
yaşanan mürettebat değişimi krizlerine dur demek için Neptün Deklarasyonu'na
imza attı.
Deklarasyonun amaçları;
*Gemi insanlarının Covid-19 aşılarına ulaşmada öncelikli grup olarak
tanınmasını, *Mümkün olan en iyi sağlık hizmetlerine ulaşmalarının
sağlanmasını, *Gemi operatörleri ve kiracılarla maksimum işbirliği
sağlanarak, *Mürettebat değişiminde havayolu bağlantısının iyileştirilmesi.
Vira Haber
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