Türk Savunma Sanayisinin Kalbi DLSS’te Attı

Türkiye’nin askeri lojistik alanına odaklanmış tek ihtisas etkinliği olan 3. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi-DLSS, yerli ve milli savunma sanayisini Ankara’da buluşturdu. Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle 12-13 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenen DLSS’i, bin 400 ziyaretçi ve 70’in üzerinde stantlı katılımcı takip etti.

Karar vericilerin ilgisi yoğundu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden önemli temsilciler DLSS’e katıldı. Sektörün ihracat üssü olmayı hedefleyen DLSS’e birçok ülkenin askeri ve savunma ataşeleri katıldı. ABD, Almanya, Hollanda, Rusya, Brezilya, Pakistan ve Yemen’den askeri ve savunma ataşeleri stand alanlarını gezerek yerli ve milli teknolojilerle tanıştı.

Askeri lojistik her boyutuyla ele alındı

DLSS’te Askeri Lojistiğin Geleceği, Askeri Tüm Alanlarda Lojistik Uygulamaları, Dijitalleşen Lojistik Destek Yönetimi, Askeri Alanda ve Savunma Sanayiinde Nakliyat Yönetiminin Önemi ve Özel Mühendislik Çalışmaları konulu oturumlar düzenlendi. Oturumların yanı sıra askeri lojistik ve destek sistemleri alanındaki önemli gündem başlıklarına odaklanan dokuz önemli özel sunu gerçekleşti.

Savunma sanayisi DLSS’te buluştu

Yerli ve milli teknolojilerin sergilendiği DLSS’e katılan firmalar arasında; ASELSAN, HAVELSAN, Roketsan, FNSS, Turkish Cargo, DASAL Havacılık, MilSOFT, cargo-partner, KINAY ve ODS Lojistik gibi savunma sanayisinin güçlü temsilcileri bulunuyor.

Vira Haber