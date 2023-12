Kruvaziyer İşletmecileri 2024’ten Umutlu

Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Kruvaziyer turizminde Türkiye’nin önü açık. 2023 yılında yakaladığımız bu ivmenin 2024’te daha da artacağını öngörüyoruz” dedi ve ekledi: “Camelot Maritime olarak yatırımlarımız devam edecek. Kruvaziyer turizmi Türkiye ekonomisinin en güçlü alanlarından birini oluşturacak.”

Dünyanın en önemli kruvaziyer turizmi destinasyonlarından olan Türkiye, yabancı turistlerin tercihi olmaya devam ediyor. 2023 yılını dolu dolu geçiren ülkemiz turizm sektörü, 2024 yılına yönelik erken rezervasyonların verdiği motivasyonla önümüzdeki seneden de ümitli.

YÜZDE 20’LİK ARTIŞ ELDE ETTİK, 2023 OCAK-EKİM ZİYARETÇİ SAYISI 50,2 MİLYON KİŞİYİ AŞTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin 2023 yılı turizm hedefini 55,6 milyar dolar olarak belirlemişti. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremler, seçim süreci ve İsrail – Filistin savaşı gibi faktörler bu rakamın yıl sonunda revize edilebileceğini gösteriyor.

Türkiye’de yabancı sahipli bir kruvaziyer gemisini işleten ilk ve tek firma olan Camelot Maritime’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2023 yılı ocak-ekim döneminde ülke olarak ağırladığımız toplam ziyaretçi sayısı 50,2 milyon kişiyi aştı” dedi. Tatillerinde Türkiye'yi tercih eden yabancı turist sayısının bu 10 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,58'lik artış gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, “Turizm gelirlerinde 2023 ocak-eylül döneminde 42 milyar dolara ulaşmış durumdayız. Geçen yılın aynı döneminde ulaştığımız 35 milyar dolarlık gelirle kıyaslandığında, yüzde 20'lik bir artış elde ettiğimizi memnuniyetle görüyoruz." ifadesini kullandı.

HEDEF 100 MİLYAR DOLAR

Türkiye’nin kruvaziyer turizmi başta olmak üzere turizm sektörünün tüm çeşitlerinde atak bir yıl yaşadığını ifade eden Çavuşoğlu, “Türkiye’nin turizm alanında geldiği noktayı bazı verilerle açıklamak isterim: Kişi başı gecelik harcama rakamlarında önemli bir başarı elde ettik. 2017 yılında 65 dolar olan kişi başı gecelik harcama ortalaması 2022 yılında 89 dolara yükseldi. Buradaki hedef bu sene 100 dolar. 2002'de yaklaşık 800 bin olan konaklama tesislerimizin toplam yatak kapasitesi, kasım itibarıyla 2,2 milyona yükseldi. Yüzde 175 artış olduğunu görüyoruz. Tesislerin tamamının bakanlık belgeli olmasını zorunlu hale getirildi. Tüm bu gelişmelerle beraber ülkemiz, nitelikli turizm konusunda çok gerekli bir süreci tamamlamaya yaklaşmıştır” açıklamasında bulundu.

KRUVAZİYER TURİZMİNDE TÜRKİYE’NİN ÖNÜ AÇIK

Türkiye'nin turizmde dünyanın süper liginde yer aldığına işaret eden Çavuşoğlu son olarak şunları söyledi: "Kültür ve Turizm Bakanımızın da vurguladığı gibi 2028'de hedefimiz çok daha büyük. Turizm gelirinde çıtayı 100 milyar dolar seviyesine çıkaracağız. Bu hedeflerin gelişmesinde Camelot Maritime gibi profesyonel turizm işletmelerine büyük görev düşüyor. Camelot Maritime olarak yatırımlarımızla 2024 yılında da Türkiye ekonomisine katma değer sunacağız. Kruvaziyer turizminde Türkiye’nin önünün açık olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’nin artık bu saatten sonra sürdürülebilir turizmi en profesyonel şekilde uygulamalıdır.”

2024 EGE HAREKETLİ OLACAK

Yunanistan’ın 10 Yunan adasına vizesiz seyahat imkanı sağlayacağını duyurması ile bu sene turizmde rekabetin canlandıracağını belirten Camelot Maritime Genel Müdürü Gürbüz Can, 2024 yılının önceki yıla göre daha hareketli geçeceğini beklediklerini söyledi. Sektörün bir kısmının uzun süredir vizesiz Yunan adaları seyahat imkanını dört gözle beklediğini belirten Can, “Bu gelişme turizmde seçenekleri çoğaltacağı gibi farklı turizm rotaları ve imkanları da sağlayacaktır. Bu gelişme ülke turist ihracat sayısını artıracaktır” dedi. Can, bu gelişmenin Yunan adaları turları düzenleyen Türk cruise işletmecileri için umut verici olduğunu belirterek tüm sektörün 2024’ü şimdiden iple çektiğini belirtti. Gelişmenin sektör için çok sevindirici olduğunu ifade eden Can, vizesiz seyahat edilebilecek adalar arasında popüler Mikanos ve Santorini adalarının yer almamasının bir nebze hayal kırıklığı ve soru işareti oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

