İÜ Deniz Ulaştırma Kariyer Zirvesi'nde Denizcilik Sektörü Buluştu

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Kara, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'nın 1991 yılından bu yana denizcilik eğitimi verdiğini ve sektöre birçok başarılı öğrenci kazandırdığını vurgulayarak, bu başarının devam edeceğini belirtti. Açılış konuşmasının ardından, yönetim kurulu başkan yardımcısı Kaan Akyiğit, Bölüm Başkanı Gökhan Kara'ya hediyesini takdim etti. Yönetim kurulu başkanı Muhammet Fatih Varlık ise staj kontenjanlarına dair bilgiler verdi ve mezunlar derneğinin planladığı etkinlikler hakkında bilgi paylaştı. DİTAŞ Genel Müdürü ve Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karaca'nın konuşmasının ardından, açılış paneli sona erdi. Kariyer Zirvesi etkinliğinin ilk gününde, İNCE Denizcilik temsilcileri Oğuzhan Temir ve Buket Aydın, öğrencilerle buluştu. Şirketleri hakkında bilgi veren temsilciler, soru-cevap bölümünde öğrencilerin sorularını yanıtladı. Yönetim kurulu genel sekreteri İsmail İRAZ'ın hediyelerini takdim etmesinin ardından, program kısa bir ara verdi. İkinci oturumda, YMN Tanker yetkilileri sahneye davet edildi. Muhsin Demir, Burak Mert Gözükara, Berkant İncesaraç, ve Niyazi Çalı, şirketleri ve gemileri hakkında bilgi vererek öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Yönetim kurulu başkanı Muhammet Fatih Varlık'ın hediyelerini takdim etmesiyle birinci gün sona erdi. İkinci günün ilk oturumunda, Lucent Denizcilik ve CMA CGM temsilcileri sahneye çıktı. Gökhan Bağış, Aydın Öztürk ve Tiberiu POSEDARU'nun şirketlerini tanıttığı oturum, öğrencilerin sorularıyla devam etti. Medya Komisyonu Başkanı Rümeysa Öztürk 'ün hediyeleri takdim etmesiyle birinci oturum sona erdi. İkinci oturumda, Pier Ship Management şirketi temsilcileri sahneye davet edildi. Eyüp Şeker, Umut Metin ve Ayşen Kandemir, şirketlerini tanıtarak öğrencilerin sorularını yanıtladı. Şirkette çalışan öğrencilerin hediyelerini almasıyla ikinci günün ikinci oturumu tamamlandı. Üçüncü oturumda, Northenlight şirketi temsilcileri sahneye çıktı. Buket Özturp ve Serkan Arslan, şirketlerinin misyon ve vizyonlarından bahsederek öğrencilere sektörle ilgili önemli bilgiler aktardı. Günün son oturumu, Denizcilik Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Hakan Türkmen'in hediyeleri takdim etmesiyle sona erdi. Dördüncü oturumda, Manuport Logistic temsilcileri Alev Aksoy ve (...) sahneye çıktı. Alev Aksoy, Freight forwarding hakkında bilgi verirken taşımacılıktaki risklere, otomasyona ve likit taşımacılığının önemine vurgu yaptı. Öğrencilerin sorularına cevap veren temsilciler, Denizcilik Kulübü adına hediyelerini takdim eden Caner Butuş'un sahneye çağrılmasıyla günün son oturumu tamamlandı.

Vira Haber