Türkiye Karasularında Scrubber Kaynaklı Suların Denize Boşaltılması Yasak!

Türkiye, karasularında scrubber kaynaklı suların denize boşaltılmasını, dolayısıyla open loop (açık döngülü) scrubber sistemlerinin kullanımını yasaklayan son ülke oldu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nda yayınlanan son genelgeye göre, scrubber kaynaklı suların Türkiye karasularında denize boşaltılmasının yasak olduğu bildirildi.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nin 23'üncü maddesinin (b) bendinde yer alan "Türkiye'nin hükümranlık bölgesine giren denizlerde; gemilerden çöp, petrol ve petrol türevleri ile bunlarla bulaşık sintine suları, kirli balast suları, slaç, slop, yağ ve benzeri katı ve sıvı atıkların, her türlü kargo artıklarının ve bu denizler üzerindeki hava sahasında seyreden uçakların atıklarının boşaltılması yasaktır." hükmü ile Türkiye karasularında scrubber yıkama sularının denize boşaltılmasının yasak olduğu belirtildi.

Böylelikle Türkiye de, Çin, Suudi Arabistan, Singapur ve birçok Avrupa limanı ve bölgesi ile birlikte open loop scrubber sistemlerinin karasularında kullanımını yasaklayan ülkeler listesine katıldı.

Geçen yıl Avrupa Parlamentosu'nun çevre komitesi, Avrupa'nın open loop (açık döngülü) scrubber sistemlerinin kullanımının aşamalı olarak kaldırılması ve scrubber atık sularının mümkün olan en kısa sürede boşaltılmasının kısıtlanması gerektiğini tavsiye etmişti.

Vira Haber