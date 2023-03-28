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Türkiye'ye Gönderilmek İçin Hazırlanan 2.3 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Türkiye'ye Gönderilmek İçin Hazırlanan 2.3 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Peru’da polis, Türkiye’ye gönderilmek üzere karo seramik şeklinde paketlenmiş 2.3 ton uyuşturucu ele geçirdi.

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Peru Ulusal Polisi, Cuma günü başkent Lima yakınındaki El Callao Limanı’nda bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda bir konteynerin içinde Türkiye’ye gönderilmek üzere karo seramik şeklinde paketlenmiş 2.3 ton uyuşturucu ele geçirildi. El Callao Polis şefi Luis Angel Bolanos yaptığı açıklamada, uyuşturucu miktarının 20 milyon dolar değerinde olduğunu söyledi.
Peru’da geçtiğimiz yıl 28 tonu uyuşturucu olmak üzere 86.4 ton uyuşturucu madde ele geçirilmişti.
Birleşmiş Milletler verilerine göre Peru ve Kolombiya, dünyanın en büyük uyuşturucu üreticileri olarak biliniyor.

Vira Haber

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