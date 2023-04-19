TÜRKKAPDER Karar Verdi: “Viya böyle! Tam yol ileri”

Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği (TÜRKKAPDER) 37’nci genel kurulu, Gündüz Aybay Denizcilik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel Kurula; Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Canca, Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Uzun ve Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu da katıldı.

Genel kurulda seçime, mevcut başkan Kaptan Zafer Akbulut liderliğindeki “Viya böyle! Tam yol ileri” grubu “tek liste” girdi. Seçimde oyların tamamını alan gurup, Kaptan Zafer Akbulut ile yola devam kararı aldı.

Kaptan Zafer Akbulut çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerine vurgu yaptı. Akbulut, önemli konu başlıkları üzerindeki çalışmaları nihayetlendirmek için ve bütün gemi insanlarının haklarını alabilmeleri için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

TÜRKKAPDER’in yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Asil

Kapt. Zafer Akbulut

Kapt. Zafer Geyik

Kapt. Özgür Doğan Güneş

Kapt. Barış Güven

Kapt. Gizem Turan

Kapt. Çiğdem Taneli

Kapt. Tansel Akpınar

Yönetim Kurulu Yedek

Kapt. Selahattin Alan

Kapt. Saygın Suner

Kapt. Damla Gerzeli

Kapt. Aslı Arslan

Kapt. Doğan Aşkan

Kapt. Atilla Dikbayır

Kapt. Onur Lüleci

Vira Haber