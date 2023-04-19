TÜRKKAPDER Karar Verdi: “Viya böyle! Tam yol ileri”
Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği (TÜRKKAPDER) Genel Kurulu'nda seçimi oyların tamamını alan, “Viya böyle! Tam yol ileri” grubu kazandı.
Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği (TÜRKKAPDER) 37’nci genel kurulu, Gündüz Aybay Denizcilik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel Kurula; Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Canca, Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Uzun ve Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu da katıldı.
Genel kurulda seçime, mevcut başkan Kaptan Zafer Akbulut liderliğindeki “Viya böyle! Tam yol ileri” grubu “tek liste” girdi. Seçimde oyların tamamını alan gurup, Kaptan Zafer Akbulut ile yola devam kararı aldı.
Kaptan Zafer Akbulut çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerine vurgu yaptı. Akbulut, önemli konu başlıkları üzerindeki çalışmaları nihayetlendirmek için ve bütün gemi insanlarının haklarını alabilmeleri için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
TÜRKKAPDER’in yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu Asil
Kapt. Zafer Akbulut
Kapt. Zafer Geyik
Kapt. Özgür Doğan Güneş
Kapt. Barış Güven
Kapt. Gizem Turan
Kapt. Çiğdem Taneli
Kapt. Tansel Akpınar
Yönetim Kurulu Yedek
Kapt. Selahattin Alan
Kapt. Saygın Suner
Kapt. Damla Gerzeli
Kapt. Aslı Arslan
Kapt. Doğan Aşkan
Kapt. Atilla Dikbayır
Kapt. Onur Lüleci
Vira Haber
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