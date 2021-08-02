TÜRKKAPDER seçimli genel kurulu gerçekleştirildi

Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği (TÜRKKAPDER) 37. Olağan Genel Kurulu sona erdi.

Seçim sonuçlarına göre mevcut yönetim kurulu başkanı Kapt. Arif Bostan liderliğindeki Tam Yol İleri hareketi, geçerli 98 oyun 56’sını alarak seçimi kazandı.Kapt: Koray Karagöz liderliğindeki Yeni Değişim Hareketi ise 42 oy aldı.

Seçimin tamamlanmasının ardından bir teşekkür konuşması yapan Kapt. Arif Bostan, “amacımız Türk gemi kaptanlarına hizmet etmek. Bunun için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Buna göre TÜRKKAPDER’in yeni yönetimi şu şekilde oluştu

Yönetim Kurulu Asil Listesi

1. Kapt.Arif Bostan

2. Kapt.Zafer Akbulut

3. Kapt.Zafer Geyik

4. Kapt.Nildeniz Sütçü Şen

5. Kapt.Behçet Çelebi

6. Kapt.Barış Güven

7. Kapt.Özgür Doğan Güneş

Yönetim Kurulu Yedek Listesi

1. Kapt.Tansel Akpınar

2. Kapt. Barış Şahin

3. Kapt. Sercan Karabıyık

4. Kapt. Birol Bayrakdar

5. Kapt. Ömer Şalcı

6. Kapt. Ertan Gençay

7. Kapt. Özgür Çetin

Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) Asil Listesi

1. Kapt. Arif Bostan

2. Kapt. Zafer Akbulut

3. Kapt. Zafer Geyik

4. Kapt. Nildeniz Sütçü Şen

5. Kapt. Behçet Çelebi

6. Kapt.Barış Güven

7. Kapt.Özgür Doğan Güneş

8. Kapt.Tansel Akpınar

9. Kapt. Sercan Karabıyık

10. Kapt. Birol Bayrakdar

11. Kapt. Ömer Şalcı

12. Kapt. Ertan Gençay

13. Kapt. Özgür Çetin

14. Kapt. Müjdat Albayrak

15. Kapt. Can Kıraç

16. Kapt. Kamil Mamat

17. Kapt. Serdar Çoban

18. Kapt. Teoman Bayram

19. Kapt. Cengiz Karabüber

Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) Yedek Listesi

1. Kapt. Cemalettin Atasoy

2. Kapt. Bora Duydal

3. Kapt. Atilla Dikbayır

4. Kapt. Süleyman Betni

5. Kapt. Tolga Dağıstanlı

6. Kapt. Aslı Arslan

7. Kapt. Serkan Kahraman

8. Kapt. Güven Aral

9. Kapt. Mesut Güner

10. Kapt. Sabri Savaş Bedir

Denetleme Kurulu Asil Listesi

1. Kapt. Can Kıraç

2. Kapt. Birol Bayrakdar

Denetleme Kurulu Yedek Listesi

1. Kapt. Ömer Şalcı

2. Kapt. Ertan Gençay

Vira Haber