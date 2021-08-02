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TÜRKKAPDER seçimli genel kurulu gerçekleştirildi

TÜRKKAPDER seçimli genel kurulu gerçekleştirildi

Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği (TÜRKKAPDER) seçimli genel kurulu sona erdi.

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Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği (TÜRKKAPDER) 37. Olağan Genel Kurulu sona erdi.

Seçim sonuçlarına göre mevcut yönetim kurulu başkanı Kapt. Arif Bostan liderliğindeki Tam Yol İleri hareketi, geçerli 98 oyun 56’sını alarak seçimi kazandı.Kapt: Koray Karagöz liderliğindeki Yeni Değişim Hareketi ise 42 oy aldı.

Seçimin tamamlanmasının ardından bir teşekkür konuşması yapan Kapt. Arif Bostan, “amacımız Türk gemi kaptanlarına hizmet etmek. Bunun için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Buna göre TÜRKKAPDER’in yeni yönetimi şu şekilde oluştu

Yönetim Kurulu Asil Listesi

1. Kapt.Arif Bostan
2. Kapt.Zafer Akbulut
3. Kapt.Zafer Geyik
4. Kapt.Nildeniz Sütçü Şen
5. Kapt.Behçet Çelebi
6. Kapt.Barış Güven
7. Kapt.Özgür Doğan Güneş

Yönetim Kurulu Yedek Listesi

1. Kapt.Tansel Akpınar
2. Kapt. Barış Şahin
3. Kapt. Sercan Karabıyık
4. Kapt. Birol Bayrakdar
5. Kapt. Ömer Şalcı
6. Kapt. Ertan Gençay
7. Kapt. Özgür Çetin

Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) Asil Listesi

1. Kapt. Arif Bostan
2. Kapt. Zafer Akbulut
3. Kapt. Zafer Geyik
4. Kapt. Nildeniz Sütçü Şen
5. Kapt. Behçet Çelebi
6. Kapt.Barış Güven
7. Kapt.Özgür Doğan Güneş
8. Kapt.Tansel Akpınar
9. Kapt. Sercan Karabıyık
10. Kapt. Birol Bayrakdar
11. Kapt. Ömer Şalcı
12. Kapt. Ertan Gençay
13. Kapt. Özgür Çetin
14. Kapt. Müjdat Albayrak
15. Kapt. Can Kıraç
16. Kapt. Kamil Mamat
17. Kapt. Serdar Çoban
18. Kapt. Teoman Bayram
19. Kapt. Cengiz Karabüber

Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) Yedek Listesi

1. Kapt. Cemalettin Atasoy
2. Kapt. Bora Duydal
3. Kapt. Atilla Dikbayır
4. Kapt. Süleyman Betni
5. Kapt. Tolga Dağıstanlı
6. Kapt. Aslı Arslan
7. Kapt. Serkan Kahraman
8. Kapt. Güven Aral
9. Kapt. Mesut Güner
10. Kapt. Sabri Savaş Bedir

Denetleme Kurulu Asil Listesi

1. Kapt. Can Kıraç
2. Kapt. Birol Bayrakdar

Denetleme Kurulu Yedek Listesi

1. Kapt. Ömer Şalcı
2. Kapt. Ertan Gençay

Vira Haber

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