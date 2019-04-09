TÜRKLİM 3. İSG ve Çevre Çalıştayı yapıldı

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Çalıştayı Pendik Divan Otel’inde TÜRKLİM ev sahipliğinde gerçekleşti. Limancılık sektörünün önde gelen isimlerini güvenlik uygulayıcılarıyla bir araya getirmeyi ve bu iki grubun optimum çözümlere varmasını sağlamayı amaçlayan çalıştay, TÜRKLİM üye limanlarının süreçlerinin yenilenmesi, geliştirilmesi ve deneyimlerini paylaşmaları için de uygun ortamı oluşturdu.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan TÜRKLİM Başkanı Hakan Genç, TÜRKLİM’in Türkiye iç ve dış ticaretinin ve deniz turizminin temel yapı taşını oluşturan limanları temsil eden, saygın, yetkin, çözüm odaklı ve referans alınan bir kuruluş olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “20 bin çalışanı ile camiamız 365 gün 7/24, 391 milyar dolarlık dış ticaret değirmenine 238 milyar dolarlık su taşımaktadır. Bunları sizler başarıyorsunuz, övünç duyalım” dedi.

Sektör çalışanlarında iş güvenliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen ve iki gün devam eden çalıştayın ilk gününde, “Kültürel ve Teknolojik Değişimler”, “İş Güvenliğinde Yöneticinin Rolü” ve “Eğitim ve Teknoloji” kapsamında oturumların yanı sıra tiyatro çalışmaları da yapılırken, çalıştayın ikinci gününde ise “Davranış Odaklı İSG” ve “Limanlarda Acil Durum Uygulamaları” oturumları gerçekleşti. Çeşitli drama oyunları ve etkinliklerin de düzenlendiği çalıştay sonunda katılımcılara TÜRKLİM tarafından ‘Çalıştay Katılım Sertifikası’ dağıtıldı.

Vira Haber